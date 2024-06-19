Будуть в моді ще через 10 років: як виглядають базові купальники на всі часи
Пляжна мода завжди особлива, оскільки фасони купальників здатні підкреслити струнку фігуру та забезпечити засмагу завдяки тому, що відкривають значну часину тіла.
Кожній дівчині потрібно мати влітку бодай кілька варіантів купальників: на річку, озеро, море чи для басейну, пише Fashion 24. Рідко хто обходиться в літній сезон лише одним фасоном купальника. Впродовж всього спекотного періоду ви точно знайдете застосування цьому елементу гардероба.
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До найпопулярніших та найкрасивіших купальників літа експерти віднесли кілька фасонів, які точно варто придбати цього літа. Вони є модними та базовими вже впродовж багатьох років та залишатимуться актуальними ще в майбутньому не один рік.
Монокіні
Суцільні купальники мають чудову здатність підкреслювати фігуру. Навіть трішки зайва вага буде зовсім непомітною, оскільки виріб прикриває живіт та навіть робить талію в рази стрункішою. Обирайте для себе чорний класичний чи будь-який інший колір, який до вподоби.
Трендові купальники на літо 2024 / Фото Pinterest
Роздільний купальник
Цей лаконічний купальник є класикою, яка не виходить з моди впродовж багатьох років. Популярність однаково мають стримані кольори та яскраві, які чудово пасують в літню пору. А якщо обрати купальник чорного чи білого кольору з окантовкою, ото отримаєте бездоганний виріб у стилі Old Money.
Красиві купальники на літо 2024 / Фото Pinterest
Квітковий принт
Флористичні мотиви завжди були актуальними, тож цього року квітковий мотив залишається в моді. Важливо лише обирати класичний роздільний чи суцільний купальник без будь-яких рюшів, чи леліток.
Стильні купальники на літо 2024 / Фото Pinterest
Анімалістичний принт
Купальники в леопардовий, зміїний, крокодилячий чи зебровий принт завжди були модними. Обираючи такий купальник, можете бути впевнені в тому, що станете головною зіркою на пляжі.
Модні купальники на літо 2024 / Фото Pinterest
До образів з купальниками підбирайте довгі сукні кроше чи лляні плаття, в яких комфортно перебувати в спекотну пору. Серед взуття обирайте в’єтнамки чи сандалі, а серед головних уборів можете робити ставку на капелюхи, панами та бейсболки.