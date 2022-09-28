Які кросівки носити цієї осені: найкраща добірка

У колекціях дизайнерів осінь-зима 2022/2023 кросівок на подіумі стало значно менше. Та попри це, кросівки залишаються найпопулярнішим взуттям в повсякденних образах. Які є три головні тренди серед кросівок – читайте в матеріалі.

Зручні та комфортні кросівки вже давно стали обов’язковою парою в жіночому гардеробі, пише 24 канал. Кросівки є чудовим доповненням до кежуал-стилю. Вони чудово доповнюють не лише джинси та штани, але й сукні.

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Ретро-моделі

Цієї осені ретро-моделі на піку популярності. Кросівки Adidas Gazelle стають трендовими в цьому сезоні. Поштовхом одягнути ці кросівки стала колаборація Adidas x Gucci, основою яких стали Gazelle.

Також серед популярних моделей від Adidas – кросівки Samba. Ці кросівки обожнюють знамениті інфлюенсери – Кендалл Дженнер, Кайя Гербер та Джіджі Хадід.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Естетика нульових

Речі, що відсилаються до естетики 2000-х повернулися до нашого гардероба. Nike перевипустили свою знамениту модель Dunk Low в поєднанні з білим та оливковим кольором. Ці кросівки зародилися як баскетбольне взуття, але їхня популярність зробила їх одним із культових моделей.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Нейтральні кольори

Якщо ви не любите баскетбольний або ретро-стиль, то завжди можете звертати увагу на класичні білі кросівки. Обирайте цієї осені спокійну палітру, де білий колір поєднується з бежемими, рожевими чи сірими деталями.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue