5 кольорів одягу, які треба купити навесні, щоб мати стильний вигляд: найкраща добірка

У весняні дні нам більше хочеться додавати до свого гардероба яскравий колір. У всіх нас є базовий гардероб у нейтральних тонах – він простий та універсальний, втім від соковитих відтінків навесні відмовлятися не варто.

На подіумі для весняно-літнього сезону з’явилося кілька ключових відтінків. Переконайтеся на практиці, що ці кольори здатні бездоганно освіжити та оновити ваш образ.

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Блідо-жовтий

Відтінок вершкового масла миттєво увірвався до списку трендових кольорів весни 2024 року. Він гарно поєднується з нейтральними відтінками, тож зможе замінити вам класичну базу. Обирайте для себе будь-яке вбрання в цьому кольорі: від сукні до светра чи штанного костюма.

Сірий

Найкраще стилізувати сірий цього сезону разом з ще один сірим, щоб утворити монохромний аутфіт. Саме таким чином він буде виглядати розкішно та безумовно дуже стильно.

Небесно-блакитний

Зверніть увагу, що в моді цього року не просто блакитний колір, а відтінок неба. Він вже встиг проникнути в гардероби всіх модниць, тож вони радять робити ставку на сукні, костюми та сумки.

Білий

З теплом завжди ще більшу актуальність набуває білий колір, тому без вагань виходьте на прогулянку в білих шовкових костюмах зі штанами чи спідницями, одягайте атласні блузи в білих кольорах, красиві сорочки розміру оверсайз та доповнюйте образи білою сумкою.

Оливковий

Цього сезону у ваших гардеробах може опинитися чимало вбрання оливкового відтінку, оскільки він вже активно просочується в гардероби модниць. Чимало брендів навіть представили тренчі в оливковому відтінку, уникнувши базового пісочного. Додавайте у гардероб сукні, жакети та стильні топи.

Якщо окрім трендових кольорів, вам хочеться також створювати образи з актуальним вбранням, то радимо дізнатися, що саме буде популярним цієї весни. Без яких речей не обійтися цього сезону за словами українського дизайнера Андре Тана – читайте в нашому матеріалі.