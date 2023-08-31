Трендові аксесуари на осінь 2023: стильні речі, які ви захочете придбати

Окрім трендового вбрання, важливо звернути увагу на аксесуари, які вдало доповнюють наші образи. Осінь принесе нам цікаві речі, які внесуть нашим образам особливу родзинку.

Аксесуари називають двигуном модної індустрії, адже без них образи виглядають нецілісними та незавершеними.

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Представлені аксесуари для осіннього сезону зможуть привернути увагу, здивувати та захопити.

Пояс-шнур

Цього сезону в моді будуть приталені жакети, а щоб ще краще підкреслити талію, дизайнери вирішили додати пояс-шнур, який насправді додає дуже гарної нотки для створення цілісного образу.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Краватка

Цей елемент чоловічого гардероба дібрався до жіночої моди. Римуйте краватки з сорочками, жилетками і жакетами, щоб створити ефектний діловий образ.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Рукавички

З першими осінніми холодами в рух підуть не лише пальта, але й рукавички. Обирайте шкіряні вироби яскравих кольорів, як зможуть додати цікавої родзинки вашому аутфіту.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Корсети

Що цікаво, восени одягайте не лише светри чи лонгсліви, але й літні корсети, які доволі ефектно поєднуються з широкими джинсами.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Пояс-ланцюжок

Такий аксесуар нам нагадує трішки моду нульових, але якщо його грамотно поєднати з сукнями різних довжин чи штанами, то він додасть чудового акценту образові.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Банти

Восени буде справжній бум на банти, тож можете витягати з шафів шифонові блузи з об’ємними бантами чи шпильки з бантом, які ефектно виглядають на волоссі.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova