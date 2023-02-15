Кросівки Adidas Samba – найпопулярніше взуття 2023 року: модні образи

Час від часу якісь певні речі, взуття чи сумки стають абсолютним хітом, який не сходить з модних радарів кілька сезонів поспіль. Цього року таким трендовим взуттям вважаються кросівки Adidas Samba популярність яких росла ще від осені минулого року.

За останні кілька місяців кросівки Adidas Samba зібрали навколо себе багато шанувальників. Спочатку це взуття носили відомі знаменитості, серед яких – Белла Хадід, Кайя Гербер, Гейлі Бібер та інші. Згодом цими кросівками почали доповнювати свої образи модні блогери.

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Справжньою фанаткою цих кросівок є Кендалл Дженнер. Зірка подіумів одягає їх під кежуальні образи на щодень, а також під обтислі сукні. Стилісти зазначають, що ці кросівки непідвладні часові, тож точно поповнять добірку взуття, яке буде актуальним ще через кілька років.

Ця модель взуття не є новою. Її створили вже давно для функціональності, а не для моди. Кросівки Adidas Samba представили у 1950-х роках, коли бренд створював взуття для європейських футболістів з наміром допомогти їм досягти більшого зчеплення на полі завдяки липкій підошві кросівок.

У 1990-х роках ці кросівки знову відродилися, коли їх почали носити скейтери та представники інді в кінці нульових. З того часу взуття залишалося стриманою класикою. Їх носили школярі чи спортсмени, втім на трендове взуття кросівки зовсім не претендували.

Як носять популярні кросівки знаменитості – дивіться у добірці.



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram