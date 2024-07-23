Adidas попросив вибачення у Белли Хадід на тлі скандалу через рекламу кросівок

23 липня 2024, 18:50
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Джерело:

Adidas

Бренд Adidas втрапив у скандал через рекламну кампанію кросівок SL 72. Це новий випуск взуття, яке презентували до Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Спершу компанія прибрала з реклами Беллу Хадід, а тепер попросила вибачення перед моделлю.

Компанія виклала заяву на своїх офіційних сторінках та попросила вибачення перед всіма партнерами. Представники Adidas перепросили за негативний вплив на моделей. 

До слова Після критики з боку Ізраїлю: Adidas прибирає Беллу Хадід з рекламної кампанії

"Продовжується зв'язок із жахливою трагедією, яка сталася на Мюнхенській Олімпіаді, з нашою недавньою кампанією SL72. Ці зв'язки не передбачені й ми просимо вибачення за будь-які страждання, заподіяні спільнотам у всьому світі", – вказала компанія.

В Adidas підкреслили, що вони зробили помилку ненавмисно. Раніше ходили чутки, що Белла Хадід позиватиметься до суду. 

Ми також просимо вибачення у наших партнерів, Белли Хадід, A$AP Nast, Jules Koundé та інших, за будь-який негативний вплив на них,
– додали представники бренду.


Вибачення компанії / Фото з інстаграм-сторіз

  • Нагадаємо, компанія Adidas представила ретрокросівки Аdidas Originals SL 72, які випустили до Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Обличчям кампанії була Белла Хадід.
  • Це обурило Ізраїль через історичний контекст: на Олімпіаді палестинська терористична група "Чорний вересень" вбила 11 ізраїльських спортсменів. Белла Хадід активно підтримує палестинців, адже має американсько-палестинське коріння.
  • Після критики представники Adidas прибрали дописи у соцмережах, що викликало хейт вже з боку палестинців. 

Автор: Марія Касій