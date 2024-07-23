Компанія виклала заяву на своїх офіційних сторінках та попросила вибачення перед всіма партнерами. Представники Adidas перепросили за негативний вплив на моделей.

До слова Після критики з боку Ізраїлю: Adidas прибирає Беллу Хадід з рекламної кампанії

"Продовжується зв'язок із жахливою трагедією, яка сталася на Мюнхенській Олімпіаді, з нашою недавньою кампанією SL72. Ці зв'язки не передбачені й ми просимо вибачення за будь-які страждання, заподіяні спільнотам у всьому світі", – вказала компанія.

В Adidas підкреслили, що вони зробили помилку ненавмисно. Раніше ходили чутки, що Белла Хадід позиватиметься до суду.

Ми також просимо вибачення у наших партнерів, Белли Хадід, A$AP Nast, Jules Koundé та інших, за будь-який негативний вплив на них,

– додали представники бренду.



Вибачення компанії / Фото з інстаграм-сторіз