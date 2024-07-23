Компанія виклала заяву на своїх офіційних сторінках та попросила вибачення перед всіма партнерами. Представники Adidas перепросили за негативний вплив на моделей.
До слова Після критики з боку Ізраїлю: Adidas прибирає Беллу Хадід з рекламної кампанії
"Продовжується зв'язок із жахливою трагедією, яка сталася на Мюнхенській Олімпіаді, з нашою недавньою кампанією SL72. Ці зв'язки не передбачені й ми просимо вибачення за будь-які страждання, заподіяні спільнотам у всьому світі", – вказала компанія.
В Adidas підкреслили, що вони зробили помилку ненавмисно. Раніше ходили чутки, що Белла Хадід позиватиметься до суду.
Ми також просимо вибачення у наших партнерів, Белли Хадід, A$AP Nast, Jules Koundé та інших, за будь-який негативний вплив на них,
– додали представники бренду.
Вибачення компанії / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, компанія Adidas представила ретрокросівки Аdidas Originals SL 72, які випустили до Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Обличчям кампанії була Белла Хадід.
- Це обурило Ізраїль через історичний контекст: на Олімпіаді палестинська терористична група "Чорний вересень" вбила 11 ізраїльських спортсменів. Белла Хадід активно підтримує палестинців, адже має американсько-палестинське коріння.
- Після критики представники Adidas прибрали дописи у соцмережах, що викликало хейт вже з боку палестинців.