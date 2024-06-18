Підтримував Путіна: Адель оскандалилась сукнею, яку одягнула від російського дизайнера

Співачка Адель потрапила в скандал. Шанувальники звернули увагу, що на свій концерт знаменитість одягнула сукню від російського дизайнера, який підтримував Путіна.

У платті від Валентина Юдашкіна британську співачку Адель помітили у Лас-Вегасі. Артисти часто змінюють варіанти вбрання під час виступів, тож в період виступу співачка показала варіант образу в чорній сукні від російського дизайнера.

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Адель одягнула сукню від російського бренду

Прихильники Адель засмучені та навіть обурені вибором зірки, оскільки поки увесь світ підтримує Україну, співачка одягнула плаття від Юдашкіна, який був прихильником дій Путіна та не засуджував війну.

Після початку повномасштабного вторгнення Валентина Юдашкіна навіть не допустили до Тижня моди у Парижі та виключили показ його колекції з програми. Сам модельєр помер навесні минулого року.

Найчастіше вбрання для зірок підбирають їхні стилісти, тож інколи артисти можуть й не вникати в бренд сукні, втім Адель таки знала, що сукня від російського дизайнера, оскільки навіть відмітила бренд на публікації в інстаграмі.

За сторінкою британки стежить понад 50 мільйонів прихильників. Знаменитості вкрай рідко відзначають бренди, оскільки це вважається прямою рекламою та рекомендацією, тож Адель за власним бажанням на таку величезну аудиторію прорекламувала вбрання від російського бренду.

Як користувачі реагують на сукню Адель

Користувачі в мережі не стали мовчати та нагадали артистці в коментарях, що Юдашкін розробляв форму для російських військових. Окрім того, вони написали, щоб Адель не забувала, який геноцид на території України здійснює Росія від початку 2022 року.

"Твоє плаття розробив російський дизайнер. Він підтримував Путіна. Твій одяг залитий кров'ю українського народу";

"Адель! Носити бренд Росії не можна";

"Маючи можливість одягнути практично будь-який бренд у світі, ти вибрала Юдашкіна";

"Російський дизайнер??? Адель, ти одна з найкращих співачок, але ти розумієш, що підтримуєш, одягаючи цю сукню?";

"Сукня від дизайнера, який розробляв уніформу російської армії? Серйозно?";

"Не забудьте одягнути цю сукню на перегляд фільму "20 днів у Маріуполі"".

Відомо, що Валентин Юдашкін був затятим путіністом, а прессекретар Путіна навіть дякував йому за пропаганду російської культури за кордоном. Юдашкін з’являвся у Кремлі та отримував нагороди від диктатора Путіна. Впродовж багатьох років він навіть одягав дружин російських урядовців.

Публікація зі світлиною Адель на її сторінці вже опублікована 2 дні. За цей час співачка не вирішила ні видалити фото, ні попросити публічного вибачення. Варто зазначити, що Адель неодноразово одягала сукні від українських брендів, тож вихід у платті від російської марки – неповага до всіх українців та фанатів, які засуджують Росію та війну, яку розпочала ця країна.