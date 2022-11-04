Fashion-натхнення: 9 осінніх образів Алісії Родді, які ви захочете повторити

Часто створюючи образи ми надихаємося інфлюенсерами, які мають у своєму арсеналі величезну кількість вбрання, тож щодня демонструють нам цікаві аутфіти. Справжньою іконою стилю є британка Алісія Родді, демонструючи своїм прихильникам кожного дня неймовірні образи.

Алісія Родді широко популярна на просторах інтернету, передає 24 канал. Щодня образами Алісії захоплюється понад 1,5 мільйона людей.

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Трендсеттерка передає у своєму блозі три стилі – кежуальний, спортивний та діловий. Модниця показує чимало способів з чим носити шкіряні штани, спортивні костюми, лосини і трикотажні штани.

Уважніше придивившись до образів та надихнувшись ними, можна скласти для себе look, який підійде для буденних виходів та прогулянок з друзям.

Британка любить аксесуари, тож кожен її образ доповнюється прикрасами, сумками та головними уборами.

Стильна інфлюенсерка вміє вдало поєднувати тренчі та пальта зі спортивними речами, стилізувати худі з чоботами на підборах та розбавляти речі класичних кольорів яскравими деталями.

Промоніторивши сторінку Алісії Родді в інстаграмі, Fashion 24 зібрав 9 неймовірних образів, які вас підкорять і ви захочете повторити.

Пальто і шкіряні штани

Жилетка і кросівки одного кольору

Спортивний костюм і сумка одного кольору

Спортивний костюм і тренч

Пальто і бейсболка

Худі і пальто

Об'ємний светр і угги

Поєднання білого і синього

Анорак і лосини