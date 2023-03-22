Капсульний гардероб з 8 речей, які ви будете носити завжди: з чого він складається

Цьогорічний сезон багатий на тренди, втім у кожного з нас має бути база, якою ми будемо користуватися не один рік. Зазвичай подіуми презентують перебільшену інтерпретацію тенденцій, тому нам варто мати в гардеробі речі, які витримають випробовування часом.

Є просте вирішення того, як щодня не стояти перед дзеркалом у виборі вбрання. Треба всього лише мати наявний капсульний гардероб, який допоможе вам свормувати всі образи.

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Головним ключем для створення стильних образів є поєднання нейтральних кольорів, сезонних базових речей та трендової речі. Добре збалансований гардероб завжди буде складатися з універсальних базових речей та модних одиниць, які ми побачили на подіумі.

Щоб створити стильний образ, вам треба всього 8 речей, які добре поєднуються між собою та стануть вам в нагоді з року в рік.

Блейзер

Якщо раніше жакет асоціювався у нас з офісним дрескодом, то вже кілька сезонів він займає лідируючі позицію у вуличному стилі. Одягаючи жакет із джинсами ви завжди зможете отримати стильний та бездоганний образ, не прикладаючи до цього максимум зусиль.

Футболка

Базова футболка в білому чи чорному кольорі – вічна класика, яка не вийде з моди. Це нескінченно універсальна річ, на яку точно треба зробити ставку. Обирайте варіанти розміру оверсайз, які будуть на вас вільно сидіти.

Класичне пальто

Хороше пальто – це ідеальне завершення образу на початку весни, коли ми маємо потребу у верхньому одязі. Пальто має бути теплим, практичним, універсальним та стильним. Зупиніть свій вибір на класичному кольорі та лаконічному крої без зайвих деталей.

Штани

Штани вже давно вийшли із сфери офісного стилю та стали на рівні з джинсами. Незалежно від того, що ви одягнете – кросівки чи чоботи, ви отримаєте образ із мінімальним зусиллям та максимальним ефектом.

Універсальна сукня

Сукня – чи не єдина річ у нашому гардеробі, для створення образу якої нам доводиться прикласти дуже мало зусиль та створити бездоганний look. Обирайте на весну тепле трикотажне плаття, або будь-яке інше, в якому будете почувати себе комфортно.

Прямі джинси

Джинси – це чудова річ із категорії «повсякденного образу», які строго повинні бути у вашому гардеробі. З ними ви складете чимало стильних аутфітів.

Сорочка

Завдяки брендам The Row і Celine – мінімалістичний крій став позачасовою тенденцією, яку ми носимо цілий рік. Стилізуйте її з костюмами, водолазками, майками чи носіть як самостійну одиницю зі штанами чи джинсами.

Туфлі на підборах

У деякі моменти нам точно знадобляться туфлі на підборах, які довершать наш святковий образ, тому пару ефектного взуття точно треба мати у своєму гардеробі.