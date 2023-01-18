Як дорого виглядати взимку: 7 речей, які мають бути у вашому гардеробі
Щоб мати доглянутий та охайний вигляд, не обов’язково мати у своєму гардеробі всі останні новинки. Придбати речі, які дорого виглядатимуть, можна також і в мас-маркеті, однак вони мають бути виконані з якісних матеріалів.
Нам завжди здається, що для того, щоб виглядати стильно і модно треба мати багато грошей, пише 24 канал. Однак ця думка є стереотипною, оскільки для того, аби мати дорогий вигляд, не обов’язково витрачати на одяг великі кошти. Достатньо лише мати смак в одязі та робити ставку на правильні речі.
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Додавши кілька цих речей до свого гардеробу, ви не лише активно будете застосовувати їх до зимових аутфітів, але й матимете охайний та дорогий вигляд.
- Базовий светр
У вашому гардеробі обов’язково повинен бути хоча б один, але дійсно дорогий светр з якісної тканини. Він прослужить вам тривалий період, а також буде вдалим доповненням до будь-якого низу: джинсів, штанів з екошкіри чи елегантних палаццо.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest
- Трикотажна сукня
Сукні з тонких тканин залиште до перших теплих днів, а зараз зробіть ставку на трикотажні вироби довжини міді, які особливо популярні взимку. Можете обирати модель з горловиною чи без. Обидва варіанти зараз актуальні.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest
- Дублянка
Цього сезону дублянка-авівтор надзвичайно популярна, тож якщо у вашому гардеробі є цей стильний верхній одяг, то ви автоматично зможете собі забезпечити чималу кількість стильних аутфітів.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest
- Пуховик
Подбайте цієї зими про один якісний пуховик, який ви зможете поєднувати з різним взуттям – із дутиками, уггами чи чоботами на підборах. Від пуховиків нижче коліна краще відмовитися. Наразі такі моделі не користуються особливою популярністю.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest
- Взуття
І хоч всі знають про найпопулярніше взуття зими – угги, не забувайте, що у вашому гардеробі має бути класична пара челсі. Вони також є досить комфортними, зручними і теплими. Це взуття стане незамінним для стилізації суконь та спідниць в холодну пору року.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest
- Монохромність
Одна гама кольору у вашому образі автоматично додасть йому дороговизни. Робіть ставку на класичний чорний, кремовий, бежевий чи білий колір.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest
- Хутряна панама
Не забувайте про трендові аксесуари, які додадуть вашому образу правильних акцентів. Цього сезону хутряна панама непомітно витіснила з головних уборів балаклаву та капор.
Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest