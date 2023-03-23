Кобальт, паприка і шоколад: трендові кольори весни

Навесні нам завжди хочеться додати до свого гардеробу більше кольорових речей. Цікаво виглядати вам допоможуть соковиті кольори, які будуть популярними цього сезону.

Окрім затребуваних класичних кольорів, дизайнери також презентують вбрання кольорових відтінків, які вдало допомагають розбавити наш аутфіт.

Читайте також 5 стильних образів, які освіжать весняний гардероб: модна добірка

До найпопулярніших трендових кольорів належить 8 відтінків, на які вам варто звернути увагу.

Кобальт

Зірки Тижнів моди зуміли продемонструвати на собі всю палітру синього відтінку – від кольору блакитної гортензії до electric blue та ультрамарину.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Паприка

Легкий відтінок червоного можна носити в монохромі, або ж поєднувати з іншими кольорами, які гарно пасують до відтінку паприки.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Шоколад

Відтінки шоколаду мають всі шанси замінити беж. Інфлюенсерам дуже подобається цей колір, і хоч він зовсім не яскравий, втім виглядає досить благородно.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Сірий

На вулицях модних столиць фешіоністи встигли приміряти на собі 50 відтінків сірого - мишачий, перлинний, маренго, гейнсборо, димчастий та платиновий. Всі ці відтінки точно заслуговують вашої уваги.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Срібло

Срібний металік крокує з нами ще з попереднього сезону. Якщо не наважуєтеся на верхній одяг в такому кольорі чи взуття, то починайте з сумочки.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Неон

Кислотний колір зможе додати вашому образу певної родзинки, тож він автоматично перестане бути банальним.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Пастель

Більш м`яка та романтична варіація попереднього кольорового тренду вам точно знадобиться цієї весни, тож не проґавте можливість придбати якусь річ у благородному відтінку.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle