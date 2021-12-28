7 ідей новорічних образів на корпоратив: стильне вбрання, яке зробить вас королевою вечора

Останній тиждень в році – гаряча пора для новорічних корпоративів. Звичайно, кожній дівчині хочеться покрасуватися перед колегами розкішним аутфітом. Яке вбрання в тренді цього сезону – дивіться далі.

Сукня вже давно перестала бути головним елементом гардероба для важливих подій. Тепер на заміну їй прийшли блискучі топи, яскраві штани, акцентні вироби з пір’ям та ефектні костюми.

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У грудні вироби з пір’ям просто на піку популярності. Їх вже встигли приміряти чимало знаменитостей. Одна з головних героїнь продовження культового серіалу "Секс і місто" Шарлотта навіть одягнула в одному з епізодів піжаму українського бренду Sleeper, тому сміливо робіть ставку на цей піжамний комплект.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Костюм завжди буде доречним. На новорічній вечірці ви точно будете сяяти в яскравому виробі. Не забувайте про акцентні прикраси, які ідеально довершать ваш look.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Сукня в білизняному стилі точно прикує до вас погляди усіх колег. Лаконічне, просто та без зайвих деталей плаття автоматично виглядає розкішно завдяки своєму шовковому матеріалу. Акцентні туфлі чи босоніжки і фактурна сумка допоможуть створити бездоганний аутфіт.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Топ з пір’я в поєднанні зі штанами – дуже сміливий крок, але якщо ви хочете здивувати усіх незвичним вибором, то верхня пухнаста деталь у цьому вам допоможе.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Чорний колір завжди виглядає елегантно, а блискітки додають йому особливої святковості. Штани з розрізом у стилі Вікторії Бекхем та вишукана блуза – це чудова альтернатива сукням.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Якщо класичні сукні вам набридли, обирайте асиметричний варіант. Для довершення цікавого аутфіту, обирайте фактурну сумку та туфлі на підборах.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Сукня з вирізом – тренд 2021 року, тож сміливо обирайте фасон з об’ємними прорізами на талії. До такого образу підійдуть високі чоботи та яскравий клатч.



Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style