Це має бути в гардеробі кожної дівчини: топ-6 базових речей

Базові речі в гардеробі створюють основу для будь-якого образу. Це предмети одягу, які можна комбінувати з іншими речами та аксесуарами, щоб завжди виглядати стильно та ефектно.

24 Канал підготував добірку з топ-6 базових речей, які допоможуть вам зекономити час на виборі одягу та створити багато стильних образів. Незалежно від того, який стиль ви оберете, базові речі завжди будуть актуальними.

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Біла сорочка

Білий колір завжди в тренді, біла сорочка – це вічна класика, яка підходить під будь-який стиль. Вона легко поєднується з іншими кольорами, підкреслює бездоганну елегантність. Класична сорочка може бути чудовим вибором для створення стриманого і витонченого образу, особливо якщо її поєднати з прямими штанами.

Для вечірнього образу ви можете комбінувати сорочку зі шкіряним корсетом. А якщо ж шукаєте щось більш повсякденне, то просто одягніть сорочку з джинсами та доповніть образ кросівками.



Біла сорочка – тренд 2023 / Фото з інстаграму Аліни Френдій

Водолазка

Щоб бути завжди в тренді, вам необхідно мати у своєму гардеробі чорну або білу водолазку. Завдяки своїй універсальності, водолазка чудово підходить для будь-якої ситуації – зручна для повсякденного життя, а з додаванням аксесуарів підійде і для вечірнього виходу.



Володазка – тренд 2023 / Фото Pinterest

Чора мінісукня

Чорна мінісукня – символ стилю та витонченості. Вона не втрачає своєї актуальності з року в рік. Універсальність полягає в тому, що вона може бути однаково ефектною як в розкішному вечірньому варіанті, так і в невимушеному повсякденному стилі. Це ідеальний вибір для будь-якої події, де потрібно виглядати елегантно та привабливо. Завдяки своїй класичній формі та здатності поєднуватись з будь-якими аксесуарами, чорна мінісукня завжди буде в тренді.

Чорна мінісукня / Фото Pinterest

Двобортний піджак прямого крою

Двобортний піджак прямого крою – це елегантний та універсальний елемент гардероба, який завжди буде в тренді. Завдяки своєму класичному дизайну, цей піджак можна поєднувати з різними речами, що дозволяє створювати безліч образів. Наприклад, ви можете одягнути його з класичними штанами для бізнес-зустрічі або з мінісукнею, щоб створити елегантний вечірній look. Не забувайте, що кольори також мають значення – чорний або темно-синій піджак завжди будуть виглядати дуже стильно та додадуть вашому образу вишуканості.



Двобортний піджак прямого крою – тренд 2023 / Фото Pinterest

Джинси

Джинси є однією з найбільш універсальних речей у гардеробі. Базові джинси зі строгим кроєм ідеально підійдуть на будь-який тип фігури, нададуть свіжості та легкості будь-якому образу. Зверніть увагу на джинси без розрізів, нашивок та різних декоративних елементів. Особливо круто виглядатимуть mom-джинси, які можна поєднувати з будь-яким верхом: топами, сорочками та светрами.

Джинси – тренд 2023 / Фото Pinterest

Біла футболка

Цей універсальний предмет одягу можна успішно комбінувати з різноманітними стилями та речами. Вона додасть легкості вашому образу, якщо ви одягнете її зі спортивними штанами, або створить неперевершену базу для більш ділових та елегантних аутфітів, якщо поєднати з класичними штанами або спідницею.



Біла футболка – тренд 2023 / Фото Pinterest

Автор: Марта Поліщук