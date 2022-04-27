5 українських брендів аксесуарів, які допомагають Україні в час війни

В Україні вже понад два місяці триває війна. Ці дні для нас є дуже складними та болючими, однак ми продовжуємо боротися за свою землю, і війну не програли. У такий буремний час Україні допомагають чимало українських брендів не лише взуття та одягу, але й аксесуарів.

Наші мужні військові дають гідну відсіч російським загарбникам на фронті, в тилу їм допомагають українські бренди, які перераховують на потреби армії частину коштів від проданих товарів.

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Gunia Project

Вироби українського бренду Gunia Project є навіть у Папи Римського! Засновниці марки Наталія Каменська і Марія Гаврилюк провели багато часу в експедиціях та вирушали в найвіддаленіші куточки країни, аби відродити забуті техніки.

Ще в перші дні війни бренд виняткових речей, вироблених на основі традиційних етнічних культур, вирішив допомогти українським захисникам та притулкам для тварин. Gunia Project вирішили продавати блакитні та жовті свічки-пташки.

Зараз 10% від продажів Gunia Project надсилає на потреби ЗСУ. Серед їхніх бестселерів - керамічна тарілка із зображенням Ісуса та Івана хрестителя в дитячому віці та святий Миколай з буковинської ікони.

KHUSTYNA

Український бренд хустинок KHUSTYNA – досить молодий. Його заснували наприкінці 2021 року. Марка також долучилася до допомоги в час війни та передає частину коштів з продажу на потреби ЗСУ.

LONA PRIST

10% вартості кожної проданої сумки бренд LONA PRIST перераховує благодійним організаціям, які допомагають українським дітям.

Kachorovska Atelier

Аліна Качаровська в перші дні війни вирішила допомагати військовим, тож почала шити берці. На сьогодні бренд передав нашим захисникам понад 1500 пар взуття.

Місяць тому Kachorovska Atelier об’єдналися разом з з брендом Ksenia Schnaider та створили весняний дроп взуття у блакитному та бежевому кольорі.

Guzema Fine Jewelry

Ювелірний бренд Guzema Fine Jewerly понад 2 мільйони гривень передав на потреби українців та ЗСУ. Ще на початку березня бренд відновив роботу. Засновниця бренду Валерія Гузема передала всі гроші від проданих прикрас на лікарні, дитячі будинки, амуніцію для військових та на інші потреби всіх українців, які потерпіли від війни.