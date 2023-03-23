5 стильних образів, які освіжать весняний гардероб: модна добірка

Щоб оновити стиль, не обов’язково треба купувати цілий комплект одягу. Часто речі, які оживлять ваш образ, вже є у вашому гардеробі.

Модні подіуми є найбагатшим та найоригінальнішим джерелом натхнення. Саме для презентації одягу на подіуму креативці експериментують із одягом та заохочують поглянути на певні речі по-новому.

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Якщо ви хочете створити цікаві стилістичні прийоми та освіжити гардероб, то радимо вам скористатися модними трюками від дизайнерів.

Полум’яний червоний

Додайте у свій весняний гардероб трохи кольору. Приміряйте дуже яскравий колір, який відомий назвою "червоний Ferragamo". Колір додасть свіжої нотки незалежно від того – приміряєте ви монохром чи одягнете якусь одну яскраву річ.



Цікаві образи для урізноманітнення гардероба / Фото з Vogue

Худі

Цього сезону бренд Miu Miu представив багато простих багатошарових образів. Якщо надворі буде досить прохолодно, обирайте водолазку, худі та пальто. Такий образ можна доповнити лосинами з кросівками чи чоботами.



Цікаві образи для урізноманітнення гардероба / Фото з Vogue

Спідниця поверх штанів

Образ "спідниця поверх штанів" отримав новий виток своєї популярності. Fendi представили look дотримуючись однієї палітри кольорів. Такий вихід досить екстравагантний, втім точно урізноманітнить ваш вихід.



Цікаві образи для урізноманітнення гардероба / Фото з Vogue

Силует оверсайз

Джинсова тканина цього сезону буде всюди, втім серед всіх денімових речей головує силует оверсайз. Для стильного образу, поєднуйте мішкуваті джинси з об’ємною сорочкою чи курткою.



Цікаві образи для урізноманітнення гардероба / Фото з Vogue

Багатошаровість

Це найпростіший трюк, з яким можна поекспериментувати цього сезону. Для зухвалого образу одягніть лонгслів, а зверху – футболку.



Цікаві образи для урізноманітнення гардероба / Фото з Vogue