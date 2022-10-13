5 речей, які мають бути у вашому гардеробі цієї осені

Скільки б речей ми не мали у своєму гардеробі, але в певні моменти у кожної дівчини все одно проскакують моменти щодо того, що їй нічого одягнути. Саме тому пропонуємо вам 5 речей, завдяки яким ви зможете створити модні образи в будній або вихідний день.

Восени хочеться трохи додати образам стилю та романтичності, оскільки взимку всі наші аутфіти вже будуть приховані за масивними пуховиками та шубами, пише 24 канал.

Читайте також Як стильно носити худі: 28 ідей, які сподобаються кожній дівчині

Fashion 24 обрав 5 речей на осінь, які можна легко поєднувати між собою. Це вбрання має підкреслювати індивідуальність кожної представниці прекрасної статі.

З представленої добірки оберіть те, що відображатиме ваші смаки і переваги, а також унікальне почуття стилю і розуміння моди.

Штанний костюм

Оберіть на осінь штанний костюм в класичному кольорі – чорному, сірому, коричневому чи пісочному. Білі штанні костюми виглядають дуже ефектно, втім для холодної пори року вони не є доречними.

Жокейські чоботи

Такі чоботи чудово поєднаються з вашими мініспідницями чи мінісукнями. З ними ви зможете створити цікаві образи з теплими шортами чи сарафанами. Окрім того, жокейські чоботи вдало поєднуються з джинсами skini.

Лонгслів

Якщо ви хочете створити багатошаровий образ, то светр може цьому завадити, адже в теплі дні вам буде некомфортно в кількох шарах теплого вбрання. Тому вам варто мати лонгслів у нейтральному чи яскравому кольорі, який вдало впишеться у ваш образ.

Светр

Восени нам завжди хочеться якогось стильного светра, який зможе додати родзинки до чорних джинсів з черевиками та пуховика. Обирайте цього сезону яскраві светри або ж трендові чорно-білі варіанти з горловиною або на замочку, які допоможуть створити модний look.

Шкіряний тренч

Тренч зі шкіри вже кілька сезонів тримає провідні позиції серед верхнього одягу. Якщо вам набридли класичні варіанти у стилі Burberry, то зверніть увагу на шкіряний тренч чорного, коричневого чи пісочного кольору, який ефектно розбавить ваш look.