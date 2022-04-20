4 весільних бренди, які допомагають Україні під час війни

В Україні 56 днів триває війна. За цей час чимало українських дизайнерів змінили свій звичний вектор роботи та почали шити одяг для військових. Допомагати нашій армії вирішили також весільні бренди, підлаштувавшись до нових реалій.

З початку російського військового вторгнення в Україні одружилося понад 22 тисячі пар. Про це повідомило Міністерство юстиції кілька днів тому. Звісно, в такий буремний час ніхто не одягає святкові білі сукні, а замість весільного вбрання одягають звичайні буденні речі, або одружуються в робочих формах.

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У нових реаліях почали працювати кілька українських весільних брендів, які замість пошиття суконь допомагають військовим та надають гуманітарну допомогу.

WONÁ Concept

Виробництво WONÁ розміщується у Львові, тож фабрика не лише швидко оговтилась від війни та продовжила роботу, але й прихистила чимало переселенців. Всередині облаштували спальні місця та кухню, а на території фабрики розмістився великий волонтерський штаб, який приймає гуманітарну допомогу та розсилає в різні міста.



Весільні бренди допомагають Україні / Фото з Vogue

Через брак матеріалу, який необхідний для пошиття потрбного одягу військовим, кравчині шиють українські прапори, щоб підтримати бойовий дух.



Весільні бренди допомагають Україні / Фото з Vogue

Зараз бренд поновив виробництво суконь. З вартості кожного проданого плаття брендів WONÁ Concept та Eva Lendel 5 тисяч гривень перераховуватимуть на потреби лікарні "Охматдит" у Києві.

Pollardi Fashion Group

Компанія Pollardi Fashion Group активно допомагає військовим: шиють бронежилети та закуповують військову форму. Окрім цього, команда надсилає гуманітарну допомогу містам, які цього потребують, закуповують продукти.



Весільні бренди допомагають Україні / Фото з Vogue

"Спільно з бізнесменами Хмельницького ми організували в одному з ресторанів харчування для переселенців, де щодня готується 1500 порцій. Допомагаємо з ночівлею для приїжджих, а також з пошуками постійного житла. Вимушені переселенці працюють у нас швеями, ми й далі надаватимемо їм робочі місця. Серед них дуже хороші фахівці", – коментують у Pollardi Fashion Group.

DOMINISS

Виробництво й центральний офіс бренду DOMINISS розміщувалися в Харкові, який від самого початку війни став гарячою точкою.

Після евакуації DOMINISS поновив виробництво, зберіг команду й допомагає країні, надаючи гуманітарну допомогу українській армії та людям, які опинилися без житла або були змушені покинути власні домівки.

Частину коштів від продажу кожної сукні DOMINISS перераховує на допомогу армії.

ARIAMO

Генеральний офіс, виробничі потужності та флагманський монобрендовий салон ARIAMO розвивалися в столиці з 2015 року. На жаль, з 24 лютого 2022 року через постійну загрозу ракетних обстрілів та бомбардувань функціонування підприємства на території Києва стало неможливим.

Керівництво компанії вирішило евакуювати та перенести частину потужностей на захід України в безпечніший регіон.

Наразі підприємство поновлює роботу, намагається зберегти команду та залучає до роботи вимушених переселенців з областей, що найбільше постраждали від війни. Частину коштів від продажу нових колекцій ARIAMO передає на потреби української армії, вимушених переселенців та людей, що постраждали від російського вторгнення.

Бренд ARIAMO залучає до роботи вимушених переселенців з областей, що найбільше постраждали від війни. Частину коштів від продажу передає на потреби української армії та вимушених переселенців.