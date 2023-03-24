Тренди з 1960-х років, які будуть в моді цього року: цікава добірка

Те, що було модним кілька десятиліть тому – знову повертається в моду. До наших гардеробів активно повертаються тренди 2000-х, однак варто звернути увагу на вбрання 1960-х, яке має всі шанси увірватися в моду цьогоріч.

У ті часи жінки прагнули незалежності та свободи, а засобом вираження обрали одяг.

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Тоді дизайнери без вагань відгукнулися на запити жінок та створили зухвалі елементи гардероба, які змінили модну індустрію раз і назавжди. Які речі з 1960-х років будуть популярні цього року – дивіться далі.

Мініспідниця

Першу мініспідницю розробила дизайнерка Мері Квант у 1964 році. Тоді відкриті жіночі ноги ще приховувалися від всіх, вважалися символом зарозумілості. Втім така новинка стала настільки популярно, що дизайнер Андре Курреж вирішив присвятити мініспідниці всю свою колекцію весна-літо 1965 року.

З того часу ця річ стала незмінною частиною жіночого гардероба. Нове життя мініспідниці дав бренд Miu Miu у колекції весна-літо — 2022 створивши мікроспідницю. Довжина міні посіла значне місце в цьогорічних колекціях, тож дизайнери радять напротивагу спідницям максі, які вже завоювали широку популярність, не забувати про мініверсії спідниць.



Актуальні речі з 1960-х років / Фото з Elle

Принти

У 60-х всі шаленіли від принтів на одязі. Характерною ознакою того модного періоду були квіткові принти, смужки, геометричні фігури або горошок на сукнях.

Принти цьогоріч також підкорюють подіуми та з’являються на жакетах, штанах, сумках та взутті. Chanel прикрасили свою нову колекцію осінь-зима 2023/24 квітковим принтом, присвяченим улюбленій квітці Коко Шанель — камелії. Інші бренди використали логоманію та анімалістичні принти.



Актуальні речі з 1960-х років / Фото з Elle

Футуристична мода

Футуристична тема у створенні колекцій стала головною в дизайнерів Пако Рабана і П`єра Кардена. Сьогодні "космічна мода" знову повертається. За цим можна простежити, як плавно у моду вривається відтінок металік, який вже полюбили відомі інфлюенсери.



Актуальні речі з 1960-х років / Фото з Elle

Штанний костюм

Костюм, що складається з жакета і спідниці – це позачасова мода, яка ніколи не втратить актуальності. Ів Сен-Лоран у 1966 році першим створив жакет для жінок, кинувши виклик правилам у той час. В результаті жінки отримали не просто новий елемент гардероба, а справжнє висловлювання на протест проти усталених правил.

Зараз штанний костюм носять всі – від принцеси Уельської Кейт Міддлтон і королеви Летиції до стрітстайл-зірок, які щоразу показують цікаві стилізації цього вбрання.



Актуальні речі з 1960-х років / Фото з Elle