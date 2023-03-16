4 весняні елементи гардероба, які можна носити з джинсами і легінсами: цікава добірка
Джерело:Who What Wear
Найпопулярнішим низом для наших образів є джинси та лосіни. Вони є універсальними речами в нашому гардеробі, без яких неможливо уявити базовий образ. З чим носити джинси та лосини цієї весни – читайте далі.
Якщо ви шукаєте натхнення для цікавих весняних образів, то радимо вам урізноманітними свої виходи цікавим верхом, який додасть аутфіту родзинки.
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Переглядаючи образи інфлюенсерів, можна дійти висновку, що до їхніх найпопулярніших речей належать кілька вбрань, які знайдуться у гардеробі в кожної дівчини. Ці прості речі чудово поєднуються з джинсами різних типів та легінсами.
Стьобана куртка
Стьобані куртки залишаються лідерами серед повсякденного верхнього одягу. Ця куртка чудово поєднується з джинсами та лосинами, а також з будь-яким взуттям – від чобіт на підборах до базових білих кросівок.
Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest
Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest
Біла сорочка
Біла сорочка – це чудове поєднання до джинсів та легінсів. Обирайте цього сезону оверсайзну модель, яку можна носити застібнувши ґудзики, або навпаки, одягнувши під низ майку.
Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest
Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest
Кофти з коміром
В’язана кофта з коміром допоможе вам створити простий, але стильний образ. Це вбрання ще досі залишається актуальним, тож поєднуйте подовжені моделі з лосинами, а коротші – з улюбленими джинсами.
Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest
Светри в смужку
Ансамбль джинсів зі светром у смужку – цікаве та ефектне поєднання базових речей. Светр зі смужкою належить до базового гардеробу француженок, тож термін його придатності може бути дуже довгим.