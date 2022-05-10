У 36-річному віці померла Світлана Лавринович – видавчиня глянцю та невістка ексміністра юстиції

Чоловік Світлани Лавринович повідомив в мережі про смерть своєї дружини. Невістка колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича була видавчинею глянцю L'Officiel Austria.

44-річний син колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича повідомив про смерть коханої дружини ще у неділю, 8 травня. Причину смерті чоловік не назвав.

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Відомий юрист Максим Лавринович опублікував у своєму інстаграмі чорно-біле фото дружини. Світлана Лавринович пішла з життя у 36-річному віці.

"Прощавай моя мила. До зустрічі", – написав Лавринович.

Відомо, що прощання з дружиною відбудеться на Кіпрі. Там Світлана провела свої останні дні. В останню дорогу жінку зможуть провести друзі та родичі у середу, 11 травня, в місті Лімасолі.

Наша любов і життя, Світлана, не прокинулась вчора вранці,

– щемливо написав в інстаграм-сторіз чоловік жінки.



З життя пішла Світлана Лавринович / Фото з інстаграм-сторіз

Світлана Лавринович була видавчинею глянців L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco та L'Officiel Cyprus. Австрійське видання повідомило про смерть видавчині на сайті та висловили свої співчуття.

"Світлана Лавринович була провидцем у всіх сенсах цього слова. Я й досі пам'ятаю той день, коли вона сказала мені, що хоче заснувати L'Officiel Austria. Вона була сповнена ентузіазму та вогню для свого проєкту, який вона створила з нуля. Завжди заразлива і водночас неймовірно сердечна та чутлива", – згадує Олена Якл, керуючий директор L'Officiel Austria.



Померла Світлана Лавринович / Фото з глянцю L'Officiel Austria

Що відомо про особисте життя Світлани Лавринович

Попри свою публічну діяльність, про особисте життя жінки відомо небагато. Усі її профілі в соцмережах були закриті. Українці знають жінку через її відомого чоловіка – сина Олександра Лавриновича – колишнього члена "Партії регіонів", який був міністром юстиції України у 2010 – 2013 роках та головою Вищої ради юстиції України у 2013 – 2014 роках.

Максим Лавринович із 2004 року є партнером юридичної фірми Lavrynovych and Partners. Особисте життя зі Світланою Лавринович чоловік не висвітлював у соцмережах.



Померла Світлана Лавринович / Фото з глянцю L'Officiel Austria



Померла Світлана Лавринович / Фото з глянцю L'Officiel Austria