3 образи Меган Фокс, які вам точно треба повторити: бездоганні виходи акторки

Американська акторка Меган Фокс кожним своїм виходом вражає мільйони прихильників зі всього світу. Знаменитість за останній рік стала справжньою іконою стилю, яку наслідують модниці. Серед сексуальних та відвертих образів Меган, ми обрали три стильних варіанти, які варто повторити цієї весни.

Зірка "Трансформерів" Меган Фокс вже тривалий час привертає увагу fashion-фотографів своїми бездоганними образами. Знаменитість у своїх виходах робить ставку на жіночність, демонструючи своє тіло завдяки топам, мініспідницям та сукням з прозорими вставками.

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На прикладі стильних образів актриси ми обрали 3 цікаві стилізації, які ви зможете легко повторити.

Топ + тренч

Перший образ Меган Фокс в міру сексуальний. Навесні він ідеально підійде для прогулянок чи вечірок. Топ знайдеться в гардеробі кожної дівчини, так само як і базовий елемент – джинси, які акторка поєднала з босоніжками на високих підборах.

Зверху одягніть тренч та довершіть look анімалістичною сумкою або будь-якою іншою в яскравому кольорі, яка вдало додасть образу родзинки.



Розкішний вихід Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Чорний total look

Другий аутфіт Меган складається з костюму-трійки, до якого входить топ, жакет і штани з розрізом посередині. На початку весни з голим животом виходити трохи ризиковано, тож ви можете замінити топ водолазкою чи сорочкою.

Такий штанний костюм з цікавими деталями ідеально підійде для зустрічі з подружками або на побачення. І не забувайте про аксесуар. Меган обрала мінімалістичну сумку з ланцюжками, які ще досі залишаються в трендах.



Меган Фокс у стильному костюмі / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Шкіряний жакет + яскрава сумка

Останній образ акторки не менш цікавим. Знаменитість, як завжди, оголила свою струнку талію завдяки вкороченому жакеті на зав’язках. Якщо у вас такого немає, замініть верх шкіряною сорочкою або стильним вкороченим жакетом.

Поєднуйте верх з класичними блакитними джинсами та пам’ятайте про правило додавання до одного чорного елемента в образі ще один. Меган довершила шкіряний жакет чорними туфлями та розбавила образ блакитною сумкою.



Ефектний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі