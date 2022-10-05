Одягаємося восени красиво: 27 ефектних образів на кожен день

Всім нам хочеться красиво одягатися в будь-яку пору року, тому холодна та дощова осінь не має стати нам на заваді. Які речі варто придбати для цікавих аутфітів та як сформувати стильні осінні образи – дивіться у добірці.

Хоч і перший місяць осені видався доволі холодним, вітряним і дощовим, нам все одно хочеться вигуляти омріяні речі, які ми купили для теплих осінніх днів, пише 24 канал.

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Осінь часто досить примхлива, тому й не дивно побачити на вулиці людей одягнутих в косуху, тренч, пальто, куртку чи навіть дублянку.

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що в Україну заходить бабине літо, яке відзначиться сухою і сонячною погодою. Тепло і сонце нарешті витіснять похмурі та дощові дні.

Саме тому радимо вам скласти собі кілька цікавих образів, які ви мріяли вигуляти цієї осені. Добірки з аутфітами чудово тренують око, тож ви можете взяти з них цікаві стилістичні чи кольорові поєднання.

Не забувайте цього сезону про спідниці. Зараз в моді довгі майже максі спідниці з деніму або ж спідниці-плісе. Поєднуйте їх з теплими кардиганами та светрами з горловиною.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua

Білий верх і чорний низ – безпрограшна схема, яка підійде і для офісних буднів, і на прогулянку з подругою. Зверху доповнюйте образ структурованим мінімалістичним жакетом або лаконічним пальто вільного крою.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua

Штани палаццо поєднуйте з лоферами, чоботами та однотонними світшотами або з монограмою чи милим малюнком у стилі Ralph Lauren.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua

Не забувайте про базові блакитні джинси, які можна носити з водолазками, сорочками, боді та поєднувати з модною стьобаною курткою, яка тримається на модному Олімпі вже кілька сезонів поспіль.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua

Щодо кежуальних образів, то поєднуйте штани на кант з жакетами, стьобаними сорочками та светрами з горловиною.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua

Короткі спідниці поєднуйте з високими чоботами на підборах, дублянка вдало гармоніюється зі шкіряними штанами. Щоб застилізувати класичний образ, обирайте чорні штани та поєднуйте з водолазкою та жакетом.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Styleguide.ua