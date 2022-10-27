15 інстаграм-образів на Геловін, від яких кров холоне у жилах: моторошні фото

До наймістичнішого свята в році залишилося зовсім трохи. І хоч в Україні час зовсім не для розваг, та попри все життя продовжується, тож чимало охочих захочуть приміряти на собі страхітливий образ. Fashion 24 зібрав 15 страшних образів на просторах інстаграму, які ви можете повторити.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в багатьох країнах відзначають свято Геловін, пише 24 канал. Останні роки святкування набуло популярності в Україні, тож любителі страшних макіяжів та вражаючих образів вже підбирають для себе відповідний образ.

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У день нечистої сили є нагода проявити свої творчі здібності підібравши моторошний костюм з додаванням страхітливого макіяжу.

У добірці Fashion 24 зібрав найцікавіші образи на Геловін з інстаграму. Деякі образи накшталт скелета мексиканської Катріни чи людського черепа є досить складні для самостійного виконання. Такі професійні макіяжі можуть створити лише візажисти.

Втім можна легко створити геловінський образ завдяки чорному вбранню та гарбузу, який тематично розфарбовується та одягається на голову. Також досить простими є маски, які можна придбати на просторах інтернет-магазинів.

Якщо у вас залишилося зовсім мало часу для створення моторошного образу на Геловін, обирайте звичайне біле простирадло, яке одягається на голову. Довершити такий look ви можете моторошними аксесуарами чи просто окулярами.

Вдома можна повторити кривавий макіяж завдяки спеціальній фарбі, яка створить шрами на обличчі чи потьоки крові. Задля справжньості такого образу пофарбуйте також ніж аналогічним кольором крові.

Також на Геловін часто обирають костюми монашок, трупів наречених та мексиканських духів у відповідному вбранні, що складається з костюма та капелюха.