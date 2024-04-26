3 цікавих факти про Великдень: як з'явилися традиція пекти паски та розфарбовувати яйця

5 травня православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень. Традиційно у цей день віряни освячують кошики у церкві. Після служби, запрошують близьких та збираються за великим столом, де куштують різноманітні страви.

Великдень заведено відзначати 40 днів, аж до Вознесіння Ісуса Христа, яке цього року припадає на 13 червня. Ще декілька цікавих фактів про одне з найголовніших релігійних свят підготував LifeStyle 24.

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Чому вітаються "Христос воскрес"

Згідно з біблійними переказами, вперше фразу "Христос воскрес" сказав ангел. Він сповістив новину Марії Магдалині, Діві Марії, Соломії та іншим жінкам-мироносицям, які прийшли до гробу Господнього, щоб намастити його тіло миром. Відповідати почали: "Воістину воскрес".

Чому на Великдень люди печуть паску

Після воскресіння, Господь прийшов до апостолів, які їли. Для Сина Божого спеціально залишили місце, а на стіл поставили ще одну тарілку з хлібом. Згодом, на Великдень, його почали приносити у храми та роздавати вірянам. Взяли собі за традицію випікати обрядовий хліб у свято й господині. Паску роблять у формі циліндра, адже вважається, що таким був саван Ісуса Христа.

Великдень вже незабаром / Фото Depositphotos

Навіщо розфарбовують яйця

У різних країнах світу на Пасху люди розфарбовують яйця. Але у кожного народу є свої особливі орнаменти та візерунки.

Якось мироносиця Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, який правив Стародавнім Римом, аби сказати, що Христос воскрес. З собою вона взяла великоднє яйце. Чоловік відповів, що такого не може бути. Порівняв з курячим яйцем – ніби воно не може стати червоного кольору. Аж раптом, після слів імператора, справді отримало такий відтінок.