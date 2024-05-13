Ваші предки були елітою: 17 українських прізвищ, які належали інтелігенції

У давні часи деякі професії були елітними, тому таких людей вважали інтелігенцією. У зв'язку з цим, утворилися певні прізвища. Цікаво, що походження не всіх можна точно пояснити, тож буває, що існує декілька версій.

У перелік потрапили родові імена, які походять зі сфери музики, мистецтва, освіти або медицини. Детальніше про це розповість LifeStyle 24.

До речі 18 найзагадковіших українських прізвищ, походження яких досі невідоме

Прізвища, які належали українській еліті

Український мовознавець Юліан Редько каже, що достеменно невідоме походження прізвища Медик. Ймовірно, його раніше давали людям, які займалися медициною: або народною, або звичайною.

Родові імена Книжник, Філософ та Логік також вказують на те, що їхні власники належали до інтелігенції. Зокрема, були пов'язані з освітою.

Прізвища, які отримувала еліта / Фото Canva

Чимало прізвищ асоціюються зі школою: Шкільник, Шкільний, Школик, Школьник, Школьний, Школяр, Шкільнюк та Школун. Однак не зрозуміло, чи їх отримували вчителі, чи просто люди, які вчилися у школі або були там сторожами.

Українською елітою також були чоловіки та жінки, які працювали у сфері мистецтва або музики. Вони також мали певні родові імена: Маляр, Малярик, Маляренко, Півець або Співак.

Прізвища, які залишились лише в Україні