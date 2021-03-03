Ефект ілюзії: як художники перехитрили загарбників під час світових війн

У двох світових війнах воювали не лише солдати, до військових операцій також були залучені художники. Вони створювали оптичні ілюзії, які допомогли союзникам отримати перемогу в боях.

Починаючи з Першої світової війни, військові усвідомили користь знань художників про візуальний ілюзіонізм. Завдяки ідеї про світло, тінь та перспективу, художники та скульптори переробили зону бойових дій на арену креативної стратегії, зробивши буквальний "театр" війни.

Дізнайтеся також Корюківська трагедія: злочин нацистів за мовчазної згоди радянських партизанів

Соломон Джозеф Соломон

Одним з найважливіших британських художників-камуфлярів Першої світової війни став Соломон Джозеф Соломон. Він був членом Королівської академії, який навчався у відомого французького академічного художника Олександра Кабанеля.

Під час війни Соломон охоче долучився до тактики приховування військових і був відправлений на західний фронт. Його розробка камуфляжної сітки як методу покриття траншей стала надзвичайно впливовою.



Солдати, які роблять камуфляжну сітку в Бассо, 16 червня 1918 року / Фото ВВС

Також він працював над багатьма іншими схемами обману, включаючи "дерево спостереження" – порожнистий стовбур дерева, розміщений на нічийній землі, з якого передовий спостерігач міг оглянути ворожі окопи. Скульптор і живописець Леон Андервуд, який навчався в Королівському коледжі мистецтв до війни, допомагав у розробці та складанні цих дерев.

Норман Вілкінсон

Іншим художником, який сприяв військовим зусиллям у Першій світовій війні, був Норман Вілкінсон. До цього він розробляв плакати та ілюстрації до газетних статей. Але активна служба в Королівському флоті виштовхнула його мистецькі ідеї на більш радикальну територію.

Вілкінсон почав працювати над ідеями захисту кораблів від ворожих торпед. Розуміючи, що лінкори були занадто помітними, він розробив "сліпучий" камуфляж: композиції з абстрактних смуг, заснованих на перспективних лініях. Ця ідея збивала з пантелику супротивника і позбавляла його можливості визначити швидкість і положення корабля. Його експерименти проводились у 4 студіях Королівської академії в Лондоні, де він працював із командою художників, включаючи Едварда Водсворта.



Канонерський корабель у сліпучому камуфляжі, 1918 рік / Фото ВВС

Управління камуфляжу командування Близького Сходу

Ці підрозділи проводили операції по обману та приховуванню людей та військової техніки. На аеродромах земля була пофарбована чорними та сірими кольорами для імітації тіней, щоб обдурити розвідувальні літаки. Дахи авіаційних ангарів були пофарбовані з ілюзіоністичними перспективами, щоб зробити їх схожими на цивільне житло.

Керівниками Управління камуфляжу командування Близького Сходу були британські офіцери Джеффрі Баркас і Тоні Айртон. Підрозділ складався з колишніх художників, дизайнерів сцени та карикатуристів, яких завербували за навички візуального обману. Айртон був колишнім художником, а Баркас – сценаристом, продюсером і режисером, який отримав "Оскар" за документальний фільм у 1936 році.

Надсекретний план, який змінив хід війни

У 1942 році в північноафриканській пустелі війська союзників вели програшний бій. 16 вересня Баркаса й Айртона викликали на зустріч високого рівня у Борг-ель-Араб в Єгипті. Військових поінформували про надсекретний план битви при Аламейні, яка може змінити хід війни. Щоб перемогти, їм потрібно було застати своїх німецьких та італійських ворогів зненацька, змусивши повірити, що атака буде проводитися набагато пізніше й з іншого напрямку, ніж вони очікували.



Танк-приманка з каучуку / Фото ВВС

Для цього масові легіони танків потрібно було поставити на близьку позицію до ворога, водночас приховати бойову техніку від очей на півночі. Також треба було створити армію-приманку з 600 повністю фальшивих військових машин, яка б стала віссю сил з півдня.

Баркасу й Айртону дали на це лише 28 днів.

Вражаюче У Помпеях відкопали вцілілу стародавню колісницю: вражаючі фото й відео

Псевдоармія південного району

Вона складалася з фальшивих танків та підставних продовольчих магазинів. Були місця для боєприпасів та нафтові контейнери, виготовлені з ящиків та пальмового листя, покритих брезентом. Навіть була величезна водопровідна труба. Така армія виглядала справжньою для німецьких розвідувальних літаків.



Фальшивий танк на південному фланзі / Фото ВВС

У північній ділянці справжні танки були обладнані дерев'яними відсіками, за допомогою яких бойові машини були схожими на звичайні вантажівки. Подібним чином замаскували артилерійські одиниці. Опинившись на близькій позиції перед початком бою, ціла армія неочікувано з’явилася на порозі свого супротивника.



Танк під виглядом вантажівки / Фото ВВС

Це спрацювало. Після битви один німецький генерал зізнався, що їх повністю обдурив час і стратегія штурму союзників. Художники тріумфували.

Армія привидів

Ці геніальні хитрощі надихнули американський військовий полк, сформований пізніше у Другій світовій війні. 23-й штаб спеціальних військ, більш відомий як "Армія привидів", складався з понад 1000 людей. Серед відомих членів були фотограф Арт Кейн, модельєр Білл Бласс та художник Еллсворт Келлі.

Впродовж 1944 – 1945 років "Армія привидів" використовувала сотні надувних танків, які здалеку здавалися схожими на справжні, і успішно обдурювали німецьку повітряну розвідку.



Надувний танк / Фото ВВС

Інша команда відповідала за фальшивий радіотрафік, призначений для перехоплення нацистськими підслуховувачами. Бійці "Армії Привидів" також працювали акторами. Вони одягали уніформу різних полків та прямували в ближні міста, удаючи, що нібито проводиться передислокація військ.

Цікаво 2 події в світовій історії, які випадково могли призвести до загибелі всього людства

Після закінчення війни "Армія привидів" була повністю засекречена, а їх героїчні історії про вишукану сценічну майстерність у бою залишалися конфіденційними до 1996 року.