У святковий сезон в моду повертаються джинси з блискітками та кристалами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Сяйво в новорічну ніч може бути не лише на сукнях та спідницях, але й на джинсах. Такий варіант став одним з головних мікротрендів, який вже активно приміряють дівчата у соцмережах.

Як виглядають трендові джинси з блискітками?

У магазинах масмаркету знайдеться широкий вибір джинсів з ледь помітними стразами чи яскравими блискучими деталями. Стилісти кажуть, що такі джинси є універсальними. Вдень вони гарно поєднаються зі светрами чи кардиганами, а ввечері – з топами, жакетами та корсетами.

Найпопулярнішими силуетами вважаються джинси з прямими чи широкими штанинами, які вдало підходять для зимових комбінацій. Широкі моделі джинсів – це базовий розслаблений варіант, а прямий крій виглядає класично.

Більшість дівчат обирають для себе джинси в чорному кольорі, які мають елегантний вигляд, проте класичний синій денім також не здає позицій. Доповнюйте джинси чоботами на підборах, щоб створити святковий аутфіт, а зверху одягайте улюблені пальта, шуби та дублянки.

Андре Тан радить уникати пастельних, синіх, блакитних, білих, сірих та неонових кольорів на Новий рік 2026, оскільки вони можуть створити відчуття млявості та приглушити енергію Вогняного Коня. Дизайнер вважає, що ці кольори можуть викликати емоційну нудьгу, перевтому та відволікати від важливих справ.

Які ще поради треба знати?