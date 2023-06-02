Зібратися за 5 хвилин: Дженніфер Лопес показала, як швидко привести себе до ладу

Дженніфер Лопес продемонструвала покрокову інструкцію, як швидко зібратися та створити натуральний look. Це всього лише кілька кроків - догляд та макіяж.

У випадку, коли потрібно швидко зібратись для виходу у світ, не вистачає часу на повноцінний макіяж. Та кілька кроків допоможуть мати гарний вигляд.

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Як зібратися швидко – поради від Джей Ло

Дженніфер Лопес показала, що вона робить у випадку, коли потрібно зібратись вкрай швидко.

Найперше зірка використовує засоби для догляду за обличчям. Вона зволожує шкіру сироватку та робить швидкий масаж пучками пальців кремом для зони під очима. Опісля Джей Ло нанесла на все обличчя та шкіру поживний бустер.

Співачка вирішила відмовитися від тонального крему, але нанесла на вилиці, контур верхньої губи ніжний хайлайтер у відтінку "рожевого шампанського". Це додало шкірі природного сяяння.

Для легкого макіяжу очей Дженніфер нафарбувала вії тушшю. Вона завершила макіяж ніжно-рожевим блиском.

Дженніфер Лопес завершила образ лаконічною зачіскою. Ще перед відео зірка вклала волосся у пучок, а також вклала baby hair, щоб додати родзинки.

Як швидко привести себе до ладу: відео