Собраться за 5 минут: Дженнифер Лопес показала, как быстро привести себя в порядок
2 июня 2023, 20:35Читати новину українською
Источник:Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес продемонстрировала пошаговую инструкцию о том, как быстро собраться и создать натуральный look. Это всего лишь несколько шагов – уход и макияж.
В случае, когда нужно быстро собраться для выхода в свет, не хватает времени на полноценный макияж. И несколько шагов помогут выглядеть хорошо.
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Как собраться быстро – советы от Джей Ло
Дженнифер Лопес показала, что она делает в случае, когда нужно собраться очень быстро.
- Первая звезда использует средства по уходу за лицом. Она увлажняет кожу и делает быстрый массаж пучками пальцев кремом для зоны под глазами. Затем Джей Ло нанесла на все лицо и кожу питательный бустер.
- Певица решила отказаться от тонального крема, но нанесла на скулы, контур верхней губы нежный хайлайтер в оттенке "розового шампанского". Это придало коже природного сияния.
- Для легкого макияжа глаз Дженнифер накрасила ресницы тушью. Она завершила макияж нежно-розовым блеском.
- Дженнифер Лопес завершила образ лаконичной прической. Еще перед видео звезда вложила волосы в пучок, а также вложила baby hair, чтобы добавить изюм.
Как быстро привести себя в порядок: видео