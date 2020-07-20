Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала місяць тому вдруге стала мамою. Тепер вона вирішила згадати незабутні моменти, коли носила під серцем свого синочка та насолодитися приємними спогадами.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося неймовірно атмосферне відео. Вона з радістю показує шанувальникам найщасливіші миті свого життя та доводить, що жінкам дуже пасує вагітність.

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Ролик був знятий під час сімейної фотосесії Джамали. На ньому зображений первісток виконавиці Емір-Рахман та її коханий Сеїт-Бекір. Знаменитість бачимо у легких, грайливих позах із усмішкою на обличчі. Вона щаслива, адже носить під серцем свого другого синочка Селім-Гірая.

На відео показано ніжний момент, коли Селім у животику штовхає свою матусю. Таким чином він розмовляє з нею, нагадує про себе. Хоча мама ніколи не забуває про своєї дітей і з нетерпінням чекає, коли ж зможе побачити свого малюка.

Піклуйся про мене… Мені так подобається це слово, його значення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися,

– з усмішкою написала в публікації Джамала.

Вона відчуває задоволення від кожної миті материнства. Для неї це найбільш відповідальне та важливе звання.