Дзеркальна дата: знаки зодіаку, у яких 23 липня виникнуть проблеми

Цей день пройде добре далеко не у всіх знаків. У декого сьогодні можливі проблеми.

Так, астрологи зазначають, що Дівам та Левам цієї неділі варто бути особливо обережними, пише 24 Канал. Сьогодні можливі певні проблеми.

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Діви

Ця дзеркальна дата сприятиме вашим творчим проявам та починанням. Втім, вже ввечері можуть виникнути проблеми.

Краще все обдумайте й лише тоді ухвалюйте рішення. Окрім того, у жодному разі не конфліктуйте. Зберігайтеся спокій та будьте уважними.

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Леви

Сьогодні вам особливо варто потурбуватися про власне здоров'я. Не варто ігнорувати тривожні "дзвіночки".

Також не нехтуйте відпочинком та сном. Спробуйте перенести заплановану зустріч. Краще проведіть цей день з рідними.

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