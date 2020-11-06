Дружина відомого співака Dzidzio виконавиця Slavia вперше заявила про себе пів року тому, випустивши відеокліп "Я тобі не мамка". Сьогодні, 6 листопада, співачка презентувала новий сингл "Хочу крутого мена".

Артистка стала авторкою слів та музики. За словами Ярослави Хоми (справжнє ім’я виконавиці) кожна жінка хоче мати сильне чоловіче плече, підтримку, як і кожен чоловік потребує жіночої енергії, яка надихає на ріст і розвиток.

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Пісню "Хочу крутого мена" співачка Slavia називає жіночою афірмацією. Це так званий гімн дівчата, які хочуть вдало вийти заміж, знають собі ціну, і знають, чого хочуть.

Тут є певний "стьоб" на дівчат, які ходять в ресторани, "на полювання" на чоловіків. Моя пісня – це тест для неуспішних чоловіків і корисливих жінок. У них можуть виникати дивні відчуття, тому що тут їх викривають і дискредитують. Решта зрозуміють, що це іронія. Не потрібно сприймати все буквально, треба читати між рядків,

– зазначила артистка.

Slavia вважає, що пісні мають нести не лише розважальний характер, але й повчальний, викликати якісь емоції. Тож молода виконавиця впевнена, що ця сингл викличе бурю емоцій. Головна ідея пісні "Хочу крутого мена" – надихнути на ріст, розвиток та на успіх.

Для обкладинки нового синглу дружина Dzidzio позувала у білому купальнику та довгій накидці з крилами, оздоблену поетками. Співачка зробила яскравий макіяж: нафарбувала губи червоною помадою, а повіки темними тінями зі стрілками.



Співачка Slavia представила новий сингл

Поціновувачам творчості співачки новий сингл неабияк сподобався, тож її вже засипали приємними коментарями.

"Красуня! Красунечка! Я Обожнюю Вас! Пісня крута, голос зачаровує! Я завжди радію, коли слухаю ваші пісні. Люблю, ціную, Ваш, талант!", "Це просто бомба. Круто і ще раз круто, приспів просто вау", "Пісня вогонь – прорив року", – написали прихильники в коментарях.

Slavia "Хочу крутого мена": дивіться відео онлайн