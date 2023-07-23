Аспірин робить огірки солодшими: міф чи реальність

Що тільки не вигадають кмітливі городники, аби покращити смак овочів, зокрема, огірків. Деякі вважають, що допоможе аспірин.

Аспірин – таблетки, які вживають, коли турбує грип, зубний та головний біль та інші симптоми. Тобто, має медичне застосування. Але чи буде корисною така речовина на городі, для підживлення огірків?

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Чи стануть огірки солодшими від аспірину

Аспірин, тобто ацетилсаліцилова кислота часто є складником різних розчинів у садівництві та городництві. Люди думають, що це збільшує кількість плодів та допомагає боротися з хворобами та шкідниками.



Аспірин / Фото Simya.com

Є така версія, що коли внести таблетку аспірину у воду, щоб підживити огірки, це зробити їх солодшими. Логіка тут така, що через аспірин зростає кількість цукру в огірках, тому начебто покращується їх смак.

Хоча ця популярна версія має своїх прихильників, на сьогодні не існує жодних досліджень, які б підтверджували, що аспірин справді робить огірки більш солодкими. Спростувань цієї думки теж немає.

Зазначимо, що смак огірків може залежати від клімату, погодних умов, особливостей вирощування. Грають велику роль регулярний полив, правильні добрива, достатня кількість сонця та світла, а також сорт.