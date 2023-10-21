Чому і чим у жовтні треба рясно полити полуницю

Обов'язково рясно полийте полуниці в жовтні. Зробіть це, якщо хочете влітку зібрати щедрий урожай запашних, солодких і великих ягід.

Таку пораду дала "Городниця з Одеси", передає 24 Канал. Авторка відео поділилася, що щороку поливає кущі у жовтні й отримує чудовий урожай.

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Як правильно полити полуницю восени

Городниця пояснила, що перед зимовою сплячкою полуниці необхідно оновити тургор тканин.

"Це коренева система, листя, стебла, ріжки. Всі ці тканини мають накопичити певний запас вологи для того, щоб узимку не пересохнути. Щоб цього уникнути, в жовтні обов'язково необхідно провести наповнення ґрунту під полуницею вологою", – підкреслила вона.

Додала, що найкращий період для підливу – за кілька місяців до встановлення постійних мінусових температур.

Авторка порадила зволожувати ґрунт. Зокрема, виливаючи на кожен квадратний метр до 30 літрів води.

Ґрунт має бути промоченим на глибину до 50 сантиметрів. Поливати можна і холодною водою. Робити це необхідно одномоментно. Ця норма не залежить від того, йдуть дощі чи ні. Правильно проведений осінній полив сам по собі збільшує врожайність полуниці в наступному сезоні,

– підкреслила городниця.

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Чому треба обов'язково полити полуницю восени / Pexels / Lukas