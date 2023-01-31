Дні ангела у лютому 2023: як назвати свою дитину та кого вітати з іменинами

День ангела у православній та греко-католицькій церквах вважається другим важливим святом після дня народження. Вибір імені – це дуже важлива подія у житті людини, тож ми підготували для вас календар іменин, який допоможе обрати ім'я чи привітати ближніх зі святом.

З давніх часів до вибору імені новородженої дитини підходили з великою відповідальністю. Для цього навіть використовували спеціальний календар – Святці, бо вважалося, що якщо дитина отримає ім'я певного святого, в чий день вона народилася, то це забезпечить їй захист, пише 24 Канал.

Читайте також Православний календар на лютий 2023: усі важливі свята

Дні ангела у лютому 2023

1 лютого – Антон, Макар, Микола, Петро, Федір, Теодор, Сава, Арсеній.

2 лютого – Інна, Павло, Семен, Єфим, Захар.

3 лютого – Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим

4 лютого – Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

5 лютого – Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір, Клим.

6 лютого – Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій.

7 лютого – Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

8 лютого – Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір.

9 лютого – Дмитро, Іван, Петро.

10 лютого – Володимир, Георгій, Ольга.

11 лютого – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

12 лютого – Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

13 лютого – Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Календар іменин у лютому 2023 / Фото Credits

14 лютого – Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

15 лютого – Василь.

16 лютого – Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

17 лютого – Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

18 лютого – Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра.

19 лютого – Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр.

20 лютого – Олександр, Олексій, Петро.

21 лютого – Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір

22 лютого – Василь, Геннадій, Іван

23 лютого – Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван

24 лютого – Всеволод, Дмитро.

25 лютого – Антон, Євген, Марія, Олексій.

26 лютого – Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

27 лютого – Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

28 лютого – Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія.