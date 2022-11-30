День ангела у грудні 2022: календар іменин на місяць

Кожного місяця хтось відзначає свій День ангела і дуже важливо не забути його привітати. Для цього ми підготували вам детальний список всіх іменин у грудні.

Вибір імені – це дуже відповідально та важливо. У цьому в пригоді вам може стати релігійний календар іменин, який підкаже як назвати дівчинку чи хлопчика після народженнях і хто святкує свій День ангела, зазначає 24 канал.

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Календар іменин у грудні 2022

1 грудня – Микола, Роман.

2 грудня – Олександр, Григорій, Іван, Денис, Адріан, Дмитро, Гнат, Костянтин, Леонід, Петро, Сергій, Семен, Валентин, Тимофій, Федір, Михайло, Яків.

3 грудня – Олександр, Василь, Григорій, Володимир, Дем'ян, Макар, Остап, Микола, Олексій, Анатолій, Іван, Йосип, Денис, Тетяна, Анна, Фекла.

4 грудня – Марія, Абрам, Адам, Олександр, Ада, Аріадна.

5 грудня – Марк, Володимир, Іван, Олексій, Ілля, Петро, Павло, Максим, Борис, Михайло, Сава, Іван, Ян, Архип, Ярополк, Федір, Яків, Парасковія

6 грудня – Іван, Борис, Григорій, Олександр, Федір, Серафим, Олексій.

7 грудня – Іван, Марк, Михайло, Симон, Олександр, Олексій, Євген, Митрофан, Катерина, Катаріна, Августина.

8 грудня – Андрій, Микола, Іван, Клим, Семен, Василь, Кузьма, Олександр, Павло, Петро, Серафим, Іларіон, Григорій, Віктор, Ярослав, Магдалина.

9 грудня – Георгій, Данило, Ілля, Василь, Назар, Петро, Афанасій, Тихон, Іван, Єгор, Юліан, Микола, Михайло, Яків, Іван, Ян.

10 грудня – Андрій, Роман, Дмитро, Володимир, Борис, Олексій, Дем'ян, Серафим, Федір, Сергій, Всеволод, Гавриїл, Ян, Іван, Микола, Василь, Яків, Фекла.

11 грудня – Андрій, Данило, Микола, Тимофій, Петро, Фома, Василь, Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Павло, Сергій, Степан, Федір, Харитон, Рафаель, Анна, Парасковія.

12 грудня – Денис, Микола, Іван, Ян, Данило, Акакій.

13 грудня – Андрій, Іван, Ян.

14 грудня – Дмитро, Антон.

15 грудня – Костянтин, Микола, Матвій, Кирило, Андрій, Володимир, Борис, Іван, Павло, Сергій, Ян, Соломон, Федір, Олексій, Афанасій, Дмитро, Кузьма, Степан, Марія, Віра, Маргарита, Антоніна, Тамара, Мірра, Мотрона, Февронія.

Календар іменин у грудні 2022 / Фото Canva

16 грудня – Єгор, Федір, Андрій, Сава, Іван, Гавриїл, Георгій, Микола, Ян, Гликерія.

17 грудня – Дмитро, Микола, Олександр, Олексій, Серафим, Іван, Ян, Василь, Геннадій, Анастасія, Катерина, Варвара, Катаріна, Кіра, Уляна, Юліана.

18 грудня – Ілля, Сава, Сергій, Захар, Геннадій.

19 грудня – Микола, Максим.

20 грудня – Іван, Лев, Михайло, Павло, Ян, Гнат, Дементій, Антон, Григорій, Василь, Петро, Сергій, Ніл.

21 грудня – Сергій, Кирило, Потап, Анфіса.

22 грудня – Олександр, Степан, Володимир, Василь, Анна, Єфросинія.

23 грудня – Костянтин, Олександр, Михайло, Микола, Олексій, Євген, Іван, Ян, Анатолій, Лаврентій, Сергій, Степан, Петро, Яків, Фома, Анна, Олександра, Ангеліна, Тетяна, Євдокія, Євлалія, Фекла.

24 грудня – Данило, Лука, Петро, Микола, Іван, Леонтій, Омелян, Ян.

25 грудня – Олександр.

26 грудня – Володимир, Герман, Іван, Микола, Ян, Гавриїл, Олександр, Олексій, Аркадій, Яків, Еміль, Григорій, Омелян, Арсеній, Василь, Євген, Анастасія, Люція.

27 грудня – Микола, Іларіон.

28 грудня – Олександр, Степан, Павло, Іларіон, Василь, Сюзанна

29 грудня – Ілля, Микола, Павло, Петро, Олександр, Семен, Макар, Аркадій, Володимир, Софія.

30 грудня – Іван, Денис, Микола, Данило, Ян, Микита, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

31 грудня – Марк, Віктор, Єгор, Володимир, Георгій, Ілля, Мартін, Микола, Семен, Михайло, Федір, Севастян, Сергій, Віра, Софія, Єлизавета, Зоя.