Дні ангела у червні 2023: кого вітати з іменинами та як назвати дитину – календар

Іменинами вважають духовний день народження дитини, адже її ім'я – немов оберіг та зв'язок зі святим, ім'я якого їй обрали. Календар іменин на червень цього року підкаже, як назвати дитину та кого привітати у цьому місяці.

Люди здавна зверталися до церковного календаря, коли обирали ім'я дитині. У церкві щодня згадують святого або святу – вважається, якщо назвати маля на його чи її ім'я, то у новонародженого буде заступник та охоронець, пише 24 Канал.

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Календар іменин на червень 2023 допоможе підібрати ім'я для дитини, а також підкаже, коли та в кого День ангела. Наразі дати стоять за старим стилем, адже православна церква та УГКЦ перейдуть на новий календар з 1 вересня.

Календар іменин на червень

1 червня – Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

2 червня – Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.

3 червня – Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.

4 червня – Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

5 червня – Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія.

6 червня – Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.

7 червня – Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.

8 червня – Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.

9 червня – Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.

10 червня – Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона.



Календар іменин / Фото Unsplash

11 червня – Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.

12 червня – Василь, Яків.

13 червня – Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.

14 червня – Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.

15 червня – Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.

16 червня – Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

17 червня – Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.

18 червня – Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

19 червня – Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла.

20 червня – Олександр, Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Гнат, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна.



Календар іменин / Фото Unsplash

21 червня – Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія.

22 червня – Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла.

23 червня – Олександр, Олексій, Василь, Іван, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна.

24 червня – Варфоломій, Марія.

25 червня – Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Анна.

26 червня – Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Олександра, Анна, Антоніна, Пелагея.

27 червня – Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Павло, Серафим.

28 червня – Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір.

29 червня – Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

30 червня – Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея