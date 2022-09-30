У наших вчителів та викладачів дуже відповідальна робота, адже вони не тільки передають величезний багаж знань та свій досвід. Вони є наставниками, порадниками й друзями для дітей та студентів. Давайте в цей світлий та чудовий день подякуємо їм за їхню важливу працю й подаруємо їм красиві привітання на День вчителя, пише 24 канал.

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Привітання для викладачів та педагогів з Днем вчителя у віршах

До поки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаємо твердо йти,

І днем прийдешній від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

***

Якби не було вчителя,

То не було, напевне,

Ні поета, ні мислителя,

Ні Шекспіра, ні Коперника,

І понині, напевне,

Якби б не було учителя,

Невідкритими залишилися б

Береги Америки.

З Днем вчителя 2022: привітання у віршах для викладачів / Фото з відкритих джерел

За всю невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький!

Прийміть подяку щиру нашу

За труд педагогічний важкий!

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

У цей осінній день святковий

Вас щиро хочем привітати!

А щоби настрій був чудовий –

Тепла і сонця побажати!

Здоров’я, щастя, довголіття,

Хай вистачає на століття!

Щоб студенти ваші були чемні,

А дні у в університеті – всі приємні!

Прийміть подяку від нас,

Для вас – найкращих викладачів!

Привітання у віршах для педагогів з Днем вчителя / Фото з відкритих джерел

З Днем вчителя ми вас вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо!

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час!

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло, щоб все завжди рівненько.

Щоб всі студенти вас поважали,

Приємні спогади лишали!

Привітання для педагогів та викладачів з Днем вчителя у прозі

У цей світлий жовтневий день сердечно вітаємо наших улюблених викладачів з професійним святом! Поруч з вами життя стає мудріше і цікавіше. Ви несете світло знань, вчите моральним цінностям, прищеплюєте добро, облагороджуючи наші душі. Нехай вас завжди оточує турбота, тепло і любов учнів, колег, близьких і коханих! Несіть у світ вічний потік знань, добра, досконалості!

З Днем вчителя 2022: привітання у прозі для викладачів / Фото з відкритих джерел

Вітаю вас зі святом всіх благородних і добрих серцем людей – Днем учителя. Бажаю, щоб світла смуга у вашому житті не закінчувалася, а доля пропонувала тільки добрі що не обтяжують уроки. Достатку в домі, високої продуктивності в роботі, взаєморозуміння у відносинах з близькими.

***

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом – Днем вчителя! Кожен день ви вкладаєте свої знання і життєвий досвід в уми й душі нового покоління, розвиваючи здатність творчо мислити, приймати рішення, відповідати реаліям стрімко розвивається. Нехай обраний вами професійний шлях приносить радість, успіхи, а кожен день наближає до нових горизонтів в професії.

Привітання у прозі для педагогів з Днем вчителя / Фото з відкритих джерел

Вітаю з Днем вчителя! На ваших очах росте і набирається сил молода зміна, саме їм завтра доведеться ростити хліб, винаходити машини й вести всю країну вперед. А значить ви, трошки в ролі полководця молодих класних загонів, і я бажаю вам величезних успіхів у підкоренні гранітних гір знань!

***

Дорогі педагоги! Я знаю, скільки ваших нервів витрачено, скільки терпіння потрібно, скільки мужності ви знаходите щодня для того, щоб займатися неоціненною працею – працювати вчителями! Я знаю, що кожен з вас мріє про те, щоб слова, сказані учням, які не зникали безслідно, а проростали насінням мудрості й добра. Так нехай же збудеться наша загальна мрія! Ви по праву можете пишатися собою! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята! Міцного вам здоров’я, душевних сил і гармонії в серцях!