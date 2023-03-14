З Днем українського добровольця: патріотичні картинки-привітання зі святом

14 березня відзначають особливе свято – День українського добровольця. Пам'ятна дата була затверджена Верховною Радою України у 2017 році. Відтоді ми вшановуємо мужність добровольців, які стали на захист суверенітету нашої держави.

День українського добровольця відзначають тоді, коли сформувався перший добровольчий батальйон на полігоні у Новій Петрівці. Це відбулося 14 березня у 2014 році. В цей день 500 бійців з Самооборони Майдану вирішили захищати українські землі проти російських окупантів, інформує 24 Канал.

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Патріотичні картинки-привітання з Днем українського добровольця

У 2014 році добровольці були тими людьми, які зупинили ворожий наступ російських військ на Україну. Вони й сьогодні борються на російсько-українській війні за нашу перемогу. Тому такий день гарна нагода подякувати нашим захисникам за їхню відданість та мужність.



Картинки-привітання з Днем українського добровольця 2023 / Фото Pinterest Картинки-привітання з Днем українського добровольця 2023 / Фото Pinterest



Патріотичні картинки для привітання добровольців / Фото Pinterest Патріотичні картинки для привітання добровольців / Фото Pinterest



З днем українського добровольця 2023: картинки для привітання / З днем українського добровольця 2023: картинки для привітання / Фото Pinterest

Фото Pinterest



Патріотичні картинки для привітання з Днем добровольця / Фото Pinterest Патріотичні картинки для привітання з Днем добровольця / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем добровольця для найрідніших / Фото Pinterest

Картинки-привітання з Днем добровольця для найрідніших / Фото Pinterest