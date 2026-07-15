Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є такі – 24 Канал зібрав щирі привітання з Днем українського миротворця, якими можна висловити повагу без незручних пауз і банальних фраз.

Привітання з Днем українського миротворця

Дякую вам за мужність нести мир туди, де його найбільше бракує. Нехай поруч будуть надійні побратими. З Днем миротворця!

Ви несете гідність України у найскладніші куточки світу, де вирішується доля миру. Хай береже вас доля, а серце завжди пам'ятає, заради чого ви це робите. Дякую за службу!

З Днем українських миротворців! Бажаю міцного здоров'я, витримки та впевненості в кожному кроці. Нехай мир, який ви несете іншим, завжди повертається і у ваш дім.

Дякую за відданість і жертовність. Нехай доля буде милостивою до вас і ваших родин!

З професійним святом, дорогі миротворці! Хай кожна місія завершується успішно, а вдома завжди чекають з любов'ю і теплом. Слава Україні, слава її захисникам миру!

З Днем українських миротворців картинки



Привітання з Днем українського миротворця / Фото Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем українського миротворця / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем українського миротворця картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем українського миротворця / Фото Колаж 24 Каналу



Також сьогодні ми відзначаємо важливе державне святому, тому ловіть добірку привітань з Днем української державності для вашого натхнення.