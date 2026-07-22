Саме тому 24 Канал підготував добірку щирих привітань із Днем ангела Марії. Обирайте те, що найбільше пасує вашій близькій людині, і не шкодуйте теплих слів.

Привітання з Днем ангела Марії своїми словами

З Днем ангела, дорога Маріє! Бажаю, щоб доля була до тебе такою ж лагідною, як ти сама до інших. Хай у домі завжди буде затишно, у душі – мир, а поруч – люди, які цінують тебе так само сильно, як ти того заслуговуєш.

Маріє, вітаю з іменинами! Нехай ангел береже кожен твій крок, а життя дарує більше приводів усміхатися, ніж сумувати. Будь здорова, кохана і щаслива – ти на це заслуговуєш більше, ніж будь-хто.

З Днем ангела! Хай ця дата стане для тебе не просто галочкою в календарі, а нагадуванням, яка ти насправді світла й потрібна людина. Нехай тепло, яке ти даруєш іншим, обов'язково повертається до тебе сторицею.

Маріє, з Днем ангела тебе! Бажаю миру в родині, здоров'я на довгі роки і сили на все, що задумала. Хай ангел-хранитель завжди буде поруч — а поруч із ним і всі ті, хто тебе любить.

З Днем ангела Марії вірші українською

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Хай у нашої Марії,

Здійснюються усі мрії,

Щастя-радість хай прибуде,

И в житті достаток буде!

***

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Картинки з Днем ангела Марія українською



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