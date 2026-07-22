Саме тому 24 Канал підготував добірку щирих привітань із Днем ангела Марії. Обирайте те, що найбільше пасує вашій близькій людині, і не шкодуйте теплих слів.
Привітання з Днем ангела Марії своїми словами
- З Днем ангела, дорога Маріє! Бажаю, щоб доля була до тебе такою ж лагідною, як ти сама до інших. Хай у домі завжди буде затишно, у душі – мир, а поруч – люди, які цінують тебе так само сильно, як ти того заслуговуєш.
- Маріє, вітаю з іменинами! Нехай ангел береже кожен твій крок, а життя дарує більше приводів усміхатися, ніж сумувати. Будь здорова, кохана і щаслива – ти на це заслуговуєш більше, ніж будь-хто.
- З Днем ангела! Хай ця дата стане для тебе не просто галочкою в календарі, а нагадуванням, яка ти насправді світла й потрібна людина. Нехай тепло, яке ти даруєш іншим, обов'язково повертається до тебе сторицею.
- Маріє, з Днем ангела тебе! Бажаю миру в родині, здоров'я на довгі роки і сили на все, що задумала. Хай ангел-хранитель завжди буде поруч — а поруч із ним і всі ті, хто тебе любить.
З Днем ангела Марії вірші українською
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Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
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Хай у нашої Марії,
Здійснюються усі мрії,
Щастя-радість хай прибуде,
И в житті достаток буде!
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З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Картинки з Днем ангела Марія українською
З Днем ангела Марії українською / Колаж 24 Каналу
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