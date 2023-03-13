З Днем ангела Марини: ніжні картинки-привітання для рідних і близьких

13 березня День ангела святкують жінки з іменем Марина. Ім'я має давнє походження та означає "морська". Його власниці зазвичай є впевненими в собі особистостями.

В Україні таке жіноче ім'я стало відомим з приходом християнства. У церковному календарі 13 березня вшановують пам'ять великомучениці Марії Берійської (Македонської), пише 24 Канал.

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Ніжні картинки-привітання з Днем ангела Марини

Свої іменини Марини можуть святкувати 3 рази на рік. А саме: 13 березня, 30 липня та 24 серпня. З нагоди свята варто привітати найрідніших жінок з ім'ям Марина та надіслати їм красиву картинку.

Картинки для привітання Марин з Днем ангела 2023 / Фото Pinterest



Картинки-привітання для Марин з іменинами / Фото Pinterest Картинки-привітання для Марин з іменинами / Фото Pinterest





З Днем ангела Марини: гарні картинки-привітання / Фото Pinterest З Днем ангела Марини: гарні картинки-привітання / Фото Pinterest

Картинки з Днем ангела Марини для найрідніших / Фото Piterest