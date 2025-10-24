Це день, коли віряни відвідують храми, а також кладовища, щоб помолитися за покійників. Чи можна працювати в поминальну суботу – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію ПЦУ.

Чи можна працювати у поминальну суботу?

У давнину люди намагалися утримуватися від важкої фізичної праці та займатися хатніми справами. Так, предки не працювали на городі та уникали прибирання й рукоділля у батьківську суботу. Річ у тім, що цей день присвячували духовному очищенню та щирій молитві за упокій душ померлих. Саме тому час, який можна витратити на домашні клопоти, краще провести в церкві чи на кладовищі.

Однак священники ПЦУ наголошують, що категоричної заборони на роботу, якщо вона необхідна або невідкладна, не існує. Якщо праця не заважає вірянину згадати померлих і помолитися, то це не гріх.

Поминальна субота 2025 / Фото Freepik

Коли буде Дмитрівська батьківська субота 2025?