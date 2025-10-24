Це день, коли віряни відвідують храми, а також кладовища, щоб помолитися за покійників. Чи можна працювати в поминальну суботу – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію ПЦУ.
Чи можна працювати у поминальну суботу?
У давнину люди намагалися утримуватися від важкої фізичної праці та займатися хатніми справами. Так, предки не працювали на городі та уникали прибирання й рукоділля у батьківську суботу. Річ у тім, що цей день присвячували духовному очищенню та щирій молитві за упокій душ померлих. Саме тому час, який можна витратити на домашні клопоти, краще провести в церкві чи на кладовищі.
Однак священники ПЦУ наголошують, що категоричної заборони на роботу, якщо вона необхідна або невідкладна, не існує. Якщо праця не заважає вірянину згадати померлих і помолитися, то це не гріх.
Поминальна субота 2025 / Фото Freepik
Коли буде Дмитрівська батьківська субота 2025?
- У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська Греко-Католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів.
- Відтоді день пам'яті мученика Димитрія Солунського припадає на 26 жовтня, тому Дмитрівська батьківська субота відзначатиметься 25 жовтня.
- У цей день традиційно у храмах відбуваються поминальні літургії. Так, віряни ставлять свічки та моляться за упокій померлих родичів.
- Після цього християни йдуть на кладовище та влаштовують поминальний обід. На столі можуть стояти різноманітні страви, серед яких млинці, пироги або кутя. Крім цього, слід приготувати те, що любили їсти померлі родичі.