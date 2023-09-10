Покладіть в теплицю цей матеріал: будете вражені

У вересні городники обрізають дерева, підживлюють деякі саджанці, забирають залишки рослин. Тобто, готують ділянку до зими. Це можна зробити у нестандартний спосіб.

Якщо ви вирощуєте певні рослини у теплиці, то є один дієвий лайфхак, котрий може вам знадобитись. Потрібно покласти в теплицю трохи цегли. Навіщо – зараз зрозумієте.

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Навіщо цеглу ставити в теплиці: корисні властивості

Першою перевагою є те, що цегла гарно зберігає тепло. Упродовж доби вона нагрівається від сонця, тоді як в нічний час віддає отримане сонцем тепло. Таким чином, у теплиці стає тепліше, що є важливо для розвитку багатьох рослин.

З вересня погода поступово стає холоднішою, бо йде до зими. Якщо поставити цеглу в теплиці у вересні, то є ймовірність, що до початку заморозків вона буде віддавати тепло. Це ідеально взимку, коли дуже холодно.

У вересні погода може постійно змінюватися, то тепло, то холодно. Різкі перепади температур погано позначаються на деяких рослинах. Завдяки цеглі рослини не будуть так сильно відчувати ці погодні зміни.



Цегла / Фото "Будматеріали"

Позитивний момент – те, що цегла має одну важливу здатність: поглинає вологу, коли її багато, та повертає назад, коли в теплиці стає сухе середовище. Тож цегла регулює вологу в теплиці.

Підготовка ділянки до зими – важлива процедура, тому що від неї залежить, в якому стані будуть саджанці весною. Цегла в теплиці допоможе пережити рослинам холодний період значно простіше та швидше.