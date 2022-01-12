Як виглядає затишок: неймовірна сільська хатина у грецькій провінції

На мальовничій ділянці, оточеній оливковими гаями, завершили зведення ідеального заміського будинку. Окрім запаморочливого розташування дім вражає свої виглядом.

Хатина, розташована у селі Каламія, має безперешкодний краєвид на Коринфську затоку. Це чудове місце для відходу від вимогливого міського життя.

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У домі буде мешкати молода пара з трьома дітьми. Площа заміської садиби складає 140 квадратних метрів.

Дивовижний дім / Фото archdaily

Ділянка, яка розташована на схилі з перепадом висоти 6 метрів від вершини до низу, привела до рішення створити будинок зі скромним, кам’яним фасадом. Дім непомітно вписується в околиці.

Казкова споруда / Фото archdaily

Для покращення природного освітлення та вентиляції на даху у південно-західній стороні будівлі були створені додаткові отвори. Зв'язок з садом здійснюється консольними бетонними сходами.

Затишна садиба / Фото archdaily

Особливі плити у внутрішньому коридорі створюють печерну атмосферу приватної зони.

Чудовий стиль / Фото archdaily

Спальні кімнати та інші приміщення створюють монастирське відчуття простору завдяки спеціальним меблям на замовлення. Прямий доступ до саду з цих місць забезпечується двома внутрішніми дворами, які виконують роль місць для споглядання за природою.

Неймовірні відчуття / Фото archdaily