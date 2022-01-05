Якщо раніше цегла була декором для вітальні, то вже зараз її використовують у всіх просторах квартири чи будинку. Цей вибір дозволяє надати помешканню оригінальності та витонченості. Дотримання лише кількох правил дозволить створити неповторний інтер'єр, куди захочеться повертатися.

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Зберігаємо наявну цеглу

Якщо ваше помешкання вже має цегляні стіни – це чудовий подарунок, який можна використати для створення неймовірного простору. Стара цегла надає приміщенню особливого шарму.

Вдале рішення / Фото Pinterest

Якщо цеглу потрібно відчистити від штукатурки чи іншого покриття – доручіть роботу фахівцям. Вони зможуть швидко виконанати роботу та максимально зберегти цілісність існуючої цегли. Пам'ятайте, що реставрація та відновлення у разі пошкодження будуть коштувати чимало грошей.

Поєднання зі стилями

Дотримання стилю – головне завдання при проєктуванні будь-якого інтер'єру. Гармонія та яскраве враження – ось вказівники, на які завжди варто орієнтуватися.

Краса стилю / Фото Pinterest

Найкраще цегла чи цегляний декор підійдуть для стилів лофт, прованс, сканді та кантрі. Якщо вам потрібне ефектне покриття – тоді цей вибір буде правильним рішенням.

Колірна гамма

Коричневий та білий – це перше, що спадає на думку при згадці цегли. Але не поспішайте обмежувати себе – сучасні простори дозволяють обрати й інші опції.

Оригінальне рішення / Фото Pinterest

Цегла чудово виглядає практично у будь-якому кольорі. Тому не відштовхуйтесь від кольору цього елемента, а надайте йому барв, яких захочете саме ви.