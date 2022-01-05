Если раньше кирпич был декором для гостиной, то уже сейчас его используют во всех просторах квартиры или дома. Этот выбор позволяет придать помещению оригинальность и утонченность. Соблюдение нескольких правил позволит создать неповторимый интерьер, куда захочется возвращаться.

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Сохраняем имеющийся кирпич

Если ваш дом уже имеет кирпичные стены – это отличный подарок, который можно использовать для создания невероятного пространства. Старый кирпич придает помещению особый шарм.

Удачное решение / Фото Pinterest

Если кирпич нужно отчистить от штукатурки или другого покрытия, поручите работу специалистам. Они смогут быстро выполнить работу и максимально сохранить целостность существующего кирпича. Помните, что реставрация и восстановление при повреждении будут стоить немало денег.

Сочетание со стилями

Соблюдение стиля – главная задача при проектировании любого интерьера. Гармония и яркое впечатление – вот указатели, на которые всегда следует ориентироваться.

Красота стиля / Фото Pinterest

Лучше всего кирпич или кирпичный декор подойдут для стилей лофт, прованс, сканди и кантри. Если вам нужно эффектное покрытие – этот выбор будет правильным решением.

Цветовая гамма

Коричневый и белый – это первое, что приходит в голову при упоминании кирпича. Но не торопитесь ограничивать себя – современные просторы позволяют выбрать и другие опции.

Оригинальное решение / Фото Pinterest

Кирпич прекрасно смотрится практически в любом цвете. Поэтому не отталкивайтесь от цвета этого элемента, а придайте ему красок, которых захотите именно вы.