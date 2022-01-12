Хижина, расположенная в селе Каламия, имеет беспрепятственный вид на Коринфский залив. Это отличное место для ухода от требовательной городской жизни.
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В доме будет проживать молодая пара с тремя детьми. Площадь загородного дома составляет 140 квадратных метров.
Удивительный дом / Фото archdaily
Участок, расположенный на склоне с перепадом высоты 6 метров от вершины вниз, привел к решению создать дом со скромным, каменным фасадом. Дом незаметно вписывается в окрестности.
Сказочное сооружение / Фото archdaily
Для улучшения естественной освещенности и вентиляции на крыше в юго-западной стороне здания были созданы дополнительные отверстия. Связь с садом осуществляется консольной бетонной лестницей.
Уютная усадьба / Фото archdaily
Особые плиты во внутреннем коридоре создают пещерную атмосферу приватной зоны.
Великолепный стиль / Фото archdaily
Спальные комнаты и другие помещения создают монастырское чувство пространства благодаря специальной мебели на заказ. Прямой доступ к саду из этих мест обеспечивается двумя внутренними дворами, выполняющими роль мест для созерцания природы.
Невероятные ощущения / Фото archdaily