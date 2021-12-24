Як облаштувати їдальню: практичні поради

Їдальня є одним з найважливіших просторів у домі. Тут ми спілкуємось, їмо і проводимо такий важливий час разом. Облаштування цього місця – важлива основа майбутнього комфорту вдома.

Облаштовуючи омріяне місце для спільного проведення часу, ми повинні перш за все враховувати, скільки у нас місця і якому стилю життя ми віддаємо перевагу.

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Перш за все слід подумати, куди поставити стіл. Його добре розташувати біля стіни, однак зберігаючи відстань близько 80 сантиметрів для зручного розміщення стільців.

Зручне рішення – стіл, який можна розкласти. Корисна функція стане в пригоді для великих зустрічей і вечірок. На маленькій кухні варто створити ідеальне місце для швидкого прийому їжі вранці та ввечері. Для цієї ролі чудово підійдуть розкладний стіл шириною 60 – 90 сантиметрів і розкладні стільці.

Особливий простір / Фото unsplash

Найбільш практичні рішення – квадратні або прямокутні столи, але і круглі можуть феноменально виглядати в атмосферному і романтичному інтер’єрі. Авангардна ідея – вставити два розкладних столика меншого розміру. За потреби вони можуть вмістити з десяток людей.

Чудова кімната / Фото unsplash

Стільці – важливі предмети меблів в їдальні. Вони повинні бути зручними, а сидіння має бути на відповідній висоті – 45 – 49 сантиметри від підлоги. Варто звернути увагу не тільки на форму, але і на особливість сидіння. Також хорошим рішенням є лавки, які можуть додати затишного характеру. Зручна подушка, м’яка оббивна тканина – додаткові переваги нашого сидіння, додаючи домашнього затишку.

Неймовірна атмосфера / Фото unsplash

Освітлення також відіграє важливу роль в їдальні. Підвісна лампа в центрі столу – обов’язковий стиль. Якщо ви вирішили розташувати їдальню біля стіни, її можна замінити на настінний світильник. Добре освітлений стіл – основа стилю.